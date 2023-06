Europei, l’Italia Under 21 torna in corsa per la qualificazione: la Svizzera battuta 3-2

MADRID. – Dopo la grande paura, torna il sereno nel clan azzurro dell’Under 21. La sofferta vittoria di ieri contro la Svizzera rimette in carreggiata l’Italia, che è di nuovo in corsa per la qualificazione ai quarti di finale degli Europei.

Alla Cluj Arena di Cluj-Napoca è andata in scena una gara pirotecnica: la formazione di Paolo Nicolato ha avuto ragione dei pari età della Svizzera di Patrick Rahmen, nella seconda giornata dell’Europeo di categoria in Romania e Georgia. Ma quanta fatica.

Partenza sprint, poi la sofferenza

E pensare che le cose si erano messe subito bene, con il risultato che sembrava già ipotecato dopo i primi 45 minuti, chiusi dagli azzurrini in vantaggio addirittura di tre gol, grazie alle reti di Pirola (dopo appena 6 minuti), Gnonto e Parisi.

A quel punto montava un’inspiegabile rilassatezza, che consentiva agli elvetici (fino a quel momento in balia degli azzurrini) di avvicinarsi pericolosamente, con le reti di Imeri e Amdouni. E così, dopo appena 7 minuti dall’inizio della ripresa, il risultato tornava in bilico. Un’incertezza che durava fino ai minuti di recupero, quando l’Italia poteva finalmente tirare un sospiro di sollievo al fischio finale.

Un successo per 3-2 prezioso, che consente all’Under 21 di continuare a credere nella qualificazione. A questo punto, decisiva per le sorti azzurre sarà l’ultima partita, quella in programma dopodomani contro la Norvegia (mercoledì alle ore 20.45).

La classifica del Gruppo D vede per il momento la Francia in testa con 6 punti (con i Bleus che nella serata di ieri si sono qualificati, dopo la vittoria per 1-0 grazie a Olise nella sfida contro la Norvegia), seguita da Italia e Svizzera a 3. Fanalino di coda, proprio una Norvegia ancora senza punti, prossima avversaria dell’Italia.

Per la qualificazione, attenzione ai calcoli

Ai fini della qualificazione, tante ancora le possibilità in ballo: se l’Italia vince contro la Norvegia, ma Svizzera-Francia non finisce 4-3 o 3-2, in questo caso sarà prima o seconda (dipenderà dal risultato di Francia-Svizzera) e si qualificherà ai quarti. Qualora invece l’Under 21 azzurra pareggiasse con la Norvegia e la Svizzera non battesse la Francia, in questo caso sarà seconda.

Nel caso in cui perda con la Norvegia, per sperare nella qualificazione, la Svizzera dovrebbe perdere contro la Francia. In questo caso Italia, Svizzera e Norvegia chiuderebbero a pari punti (3) e si andrebbe a vedere la classifica avulsa negli scontri diretti. Ciascuna squadra sarebbe a quota 3 punti, dunque spazio alla differenza reti negli scontri diretti e, a seguire, al numero di gol segnati nei testa a testa.

Insomma, un bel rompicapo. Non resta dunque che attendere: certo che un risultato diverso da quelli elencati, pregiudicherebbe definitivamente la corsa ai primi due posti che valgono la qualificazione e anche la corsa al podio, in vista delle prossime Olimpiadi, manifestazione alla quale l’Italia non partecipa dai Giochi di Pechino 2008.

(Redazione/9colonne)