Spagna, crescita un decimo più alta del previsto nel primo trimestre

MADRID – Dai dati economici arriva un punto a favore di Pedro Sánchez. Oggi l’Istituto Nazionale di Statistica (Ine) ha indicato che la crescita del Pil spagnolo nel primo trimestre del 2023 è stata dello 0,6%, un decimo in più di quanto anticipato a fine aprile. Un ritmo che ha riportato il Paese a livelli di ricchezza generata pari a quello pre-pandemia, come ha ricordato oggi il premier stesso. In un anno, il Pil è salito del 4,2%, quindi “quattro volte di più rispetto alla media europea”, ha anche sottolineato Sánchez.

Il segnale di una crescita superiore alle aspettative era già arrivato lo scorso 28 aprile, con il dato flash sull’andamento dell’economia anticipato dall’Ine. Una notizia positiva sottolineata allora anche da Paolo Gentiloni, commissario europeo all’economia. “Risultati migliori del previsto si registrano soprattutto per l’Italia e la Spagna”, aveva detto.

Ora, i dati rafforzano quella prima impressione. La crescita è stata infatti di un decimo più alta anche rispetto a quella registrata negli ultimi tre mesi del 2022. Segno che, piano piano, l’economia spagnola accelera. “È quella che migliora di più nell’Unione Europea”, ha sostenuto la vicepremier e ministra dell’Economia Nadia Calviño.

In quanto all’aumento del Pil anno su anno, la portata dell’incremento è ancora più significativo: con questo 4,2% riportato, il dato preliminare di aprile viene infatti alzato di ben quattro decimi. A trainare la ripresa economica del primo trimestre sono stati in particolare investimenti ed esportazioni, sottolinea l’agenzia di stampa Efe.

Queste notizie positive sul fronte economico contrastano con quanto spesso sostenuto di recente dall’opposizione politica al governo Sánchez, che di recente ha parlato di una Spagna “in stallo”. Tuttavia, le aspettative elettorali delle formazioni della maggioranza in vista delle prossime elezioni generali, in programma il prossimo 23 luglio, sono meno rosee di quelle attribuite ad altri partiti come il Partito Popolare, secondo gli ultimi sondaggi.

Redazione Madrid