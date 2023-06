Cina, Xi riceve Blinken: “Spero che la visita migliori i rapporti con gli Usa”

MADRID. – Il leader cinese Xi Jinping e l’inviato di Joe Biden, Antony Blinken, si sono incontrati questa mattina a Pechino, in quello che rappresenta un passo potenzialmente cruciale per ricucire i legami USA-Cina, ridotti ai minimi termini soprattutto dopo la vicenda dei palloni spia che hanno sorvolato il nord America.

Blinken è il primo Segretario di Stato americano a visitare Pechino da cinque anni a questa parte e i suoi colloqui con gli alti funzionari cinesi sono visti come una cartina di tornasole fondamentale per stabilire se una sorta di distensione possa essere forgiata in un momento di persistente sfiducia.

Subito dopo l’incontro è stato lo stesso Xi ad affermare che “Le due parti hanno compiuto progressi e raggiunto un accordo su alcune questioni specifiche. Questo è molto positivo”. Il leader cinese ha aggiunto di sperare che Blinken, attraverso la sua visita, “contribuisca maggiormente alla stabilizzazione delle relazioni USA-Cina”, sottolineando che “le interazioni tra stato e stato dovrebbero sempre essere basate sul rispetto reciproco e sulla sincerità”.

(Redazione/9colonne)