Inaugurata l’ottava edizione del Festival del Cinema Italo-Spagnolo

PALMA- È stata inaugurata a Palma de Mallorca l’ottava edizione del Festival del Cinema Italo-Spagnolo che ha dato il via ad un programma di proiezioni in cui si alterneranno interessanti film dei due paesi.

Organizzato da Gabriella Carlucci, questo Festival è diventato un importante punto di incontro tra la cinematografia spagnola e italiana e quindi un ponte culturale che permette conoscere più a fondo le nuove proposte nel settore del cinema ma non solo, anche in altri come la moda, la fotografia, la gastronomia e il turismo.

La responsabile culturale della nostra Ambasciata Teodora Danisi, in occasione dell’inaugurazione ha rivolto alcune parole ai presenti portando i saluti dell’ambasciatore Buccino Grimaldi. Ha ringraziato Gabriella Carlucci per l’ottimo lavoro svolto e ha spiegato che il Festival ha come obiettivo quello di “promuovere le ultime tendenze cinematografiche dei due paesi e prevede la partecipazione di famosi attori e registi e la presentazione di alcune coproduzioni. L’occasione sarà propizia- ha aggiunto Danisi- per favorire anche una riflessione su temi attuali di carattere sociale e ambientale”.

Ha poi aggiunto che il Festival offre ai giovani attori l’opportunità di presentarsi ad alcune audizioni e a tutti di partecipare a lezioni magistrali impartite dal regista Paolo Genovese che ha diretto “Il primo giorno della mia vita” e dall’attore Fabrizio Gifuni, protagonista di “Esterno notte”. Partecipa al Festival anche Massimiliano Finazzer Flory che presenterà il suo film su Pier Paolo Pasolini “Altri Comizi d’amore”.

“Un valore aggiunto – ha detto Teodora Danisi – sarà dato dagli incontri B2B pensati per promuovere gli incontri tra professionisti italiani e spagnoli”.

Per i buongustai il Festival offrirà anche l’opportunità di degustare prodotti gastronomici di alta qualità che mettono in rilievo l’importanza della sostenibilità.

Uno spazio sarà dedicato al turismo, industria che diventa sempre più importante sia per l’Italia sia per la Spagna, paesi che sono tra le mete privilegiate di coloro che, da tutto il mondo, ne apprezzano la varia e ricca offerta paesaggistica e culturale.

Il Festival si svolgerà fino al 19 giugno nel Centro culturale Can Balaguer e tra gli invitati spagnoli ci saranno Malena Alterio, Pau Durà e il produttore David Ciurana, del film “Toscana”; David Villamil, attore e Juanjo Castro regista e produttore di “Lo que nunca te dije, pero debería haberte dicho”; Fernando Tejero, attore e Diego Rodríguez produttore di “Últimas Voluntades”; Bruna Cusí, attrice e Alejandro Rojas regista del film “Upon Entry”.

Redazione Madrid