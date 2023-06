Elon Musk da Tajani e Meloni: focus su auto elettriche, intelligenza artificiale, natalità

ROMA. Natalità, intelligenza artificiale. Ma anche la possibilità di investire in auto elettriche in Italia. Elon Musk, fondatore di Tesla e di SpaceX, a sorpresa è stato ieri a Palazzo Chigi per ben due volte, arrivando sempre a bordo di una Tesla elettrica bianca, incontrando in mattinata il ministro degli Esteri Antonio Tajani e nel pomeriggio, prima del Consiglio dei ministri, la premier Giorgia Meloni.

Mistero fitto sul focus dell’incontro, almeno finché Tajani in un tweet ha spiegato: “Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali”.

Nel pomeriggio, mentre era in corso l’incontro Meloni-Musk, lo stesso Tajani ha aggiunto: “E’ un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersicurezza, di spazio, di Twitter, di libertà dell’informazione, di politica industriale, di auto elettriche e gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire”.

Musk in Francia

Miglior paese per investire nelle auto elettriche, un po’ come aveva detto il ministro francese per il digitale, Jean-Noel Barrot, parlando alla CNBC. Oggi Musk è in Francia, per incontrare Emmanuel Macron: il fondatore di Tesla sta sondando il luogo per aprire una fabbrica in Europa e questo mini-tour potrebbe servire per l’appunto a schiarirsi le idee. Con Meloni invece Musk avrebbe parlato di una necessità di una deregulation, oltre che di natalità e AI.

(Redazione/9colonne)