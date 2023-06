Forza Italia, Tajani: “La famiglia Berlusconi resta vicina, il Cav sempre nel simbolo”

ROMA. – “Non è facile per noi essere qui a poche ore dalla scomparsa del nostro leader: è difficile guardare al futuro senza di lui ma lui voleva che guardassimo al futuro. Berlusconi è un leader che non scompare: il suo pensiero e i suoi sogni rimarranno e toccherà a tutti quanti noi fare in modo che si trasformino in realtà”.

Nella sede nazionale di Forza Italia a Roma, a San Lorenzo in Lucina, il coordinatore generale Antonio Tajani apre così la conferenza stampa che delinea il cammino degli azzurri dopo la scomparsa del fondatore, appena due giorni dopo l’addio al Duomo di Milano.

“Stamane – rivela Tajani – ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riservato a suo padre, il nostro leader. Marina Berlusconi ha inoltre ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia che è una delle maggiori realizzazioni di Silvio Berlusconi. Marina Berlusconi mi ha inoltre autorizzato a rendere pubblico questo colloquio telefonico”.

“Forza Italia continuerà ad essere protagonista dell’azione di governo sostenendo lealmente e costruttivamente il governo di centrodestra per realizzare i progetti di Silvio Berlusconi” assicura il vicepremier, che poi illustra il percorso verso il congresso:

“Per realizzare gli obiettivi politici dobbiamo far sì che il nostro movimento politico abbia una struttura che rispetti il nostro statuto. Quindi rispetteremo l’articolo 19 che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente. Giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza che convocherà il Consiglio nazionale, che a sua volta sarà chiamato a eleggere il presidente del movimento politico che dovrà guidare lo stesso fino al prossimo congresso nazionale, che dovrà essere convocato dal nuovo presidente sentito il Consiglio nazionale”.

Rispetto alle tempistiche de congresso, Tajani ha spiegato che non ci sono “i tempi fisici” per convocarlo quest’anno. E a chi gli chiede di un possibile ruolo di Marta Fascina in questa fase di passaggio, Tajani risponde così: “Marta Fascina è un deputato, è la compagna di vita di Silvio Berlusconi: non c’è bisogno di ritagliare spazi formali”.

Gli appuntamenti fissati

A traghettare gli azzurri verso il congresso sarà presumibilmente lo stesso ministro degli esteri: “Il nome di Silvio Berlusconi sarà per sempre nel simbolo di Forza Italia, questa è la sua creatura” spiega Tajani, sottolineando “tutto il movimento politico è unito attorno al nome di Silvio Berlusconi”.

Confermate le iniziative politiche già decise: il 24-25 giugno in programma le giornate del tesseramento, mentre a Gaeta l’8-9-10 settembre si terranno tre giornate di mobilitazione del movimento giovanile. “Vogliamo rendere ancora omaggio al nostro leader – aggiunge Tajani – così il 29 settembre (giorno natale di Silvio Berlusconi, ndr) si inaugurerà una tre giorni azzurra nazionale a Paestum per rilanciare e preparare Forza Italia alle elezioni europee:

“Abbiamo scelto quella data per far sì che per noi il 29 settembre sia sempre una giornata di festa, di mobilitazione e un modo per onorare ancora la memoria di Berlusconi e per far sì che lui da lassù possa vedere la mobilitazione della sua creatura, del suo movimento politico che intende andare avanti senza tentennamenti e cedimenti, continuando ad essere il centro non solo del centrodestra ma il centro della vita politica italiana”.

“Oggi – afferma la capogruppo al Senato, Licia Ronzulli – noi siamo tutti uniti per continuare il lavoro del presidente Berlusconi, nel solco dei suoi ideali, principi, valori: i suoi insegnamenti sono soprattutto quelli della libertà e dell’unità, sotto queste due parole dobbiamo andare avanti portando la sua eredità, nel partito e nella coalizione: lui ha dimostrato la sua generosità tantissime volte, facendo anche dei passi indietro, sostenendo governi tecnici anche perdendo pezzi di consenso pensando sempre a un bene più grande quale quello dell’unità del paese.

Lo ha fatto anche verso gli alleati in nome dell’unità della coalizione: noi – conclude – dobbiamo andare avanti su questo solco non lasciandoci condizionare da quelli che vorrebbero un partito litigioso, diviso e quindi debole. Non sarà così perché lo dobbiamo a lui”.

Sulla stessa linea il pensiero di Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri: “Il cammino che ci attende ovviamente non sarà semplice, per il solo fatto che viene a mancare la nostra ‘stella cometa’, ma ho vissuto in queste ore la determinazione, l’affetto e la volontà, non solo da parte dei parlamentari ma anche da parte di dirigenti e militanti, di chi sente la responsabilità di dover proseguire un cammino vincente”.

