Nations League: Spagna-Italia 2-1, azzurri ko in semifinale

ROMA. – In una partita intensa e avvincente, disputata nello stadio De Grolsch Veste di Enschede la nazionale italiana di calcio è stata sconfitta per 2-1 dalla Spagna, che si è così qualificata per la finale della Nations League.

Gli Azzurri di Roberto Mancini sono scesi in campo con grande determinazione, cercando di imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. Tuttavia, è stata la Spagna ad aprire le danze dopo appena quattro minuti dal fischio d’inizio grazie a Yeremy Pino, che approfitta di un incredibile errore di Bonucci e firma l’immediato 1-0 battendo Donnarumma.

Nonostante il gol subito, gli Azzurri non hanno perso la concentrazione e hanno continuato a cercare il pareggio che arriva al 10′ su calcio di rigore ottenuto da Zaniolo, che calcia in area trovando il braccio largo di Le Normand: l’arbitro fischia e Immobile insacca il gol dell’1-1.

Nella ripresa ritmi più bassi ma la Spagna preme e nella prima parte sfiora più volte il gol. La rete della vittoria arriva a 2′ dal 90′ con il neo entrato Joselu che spinge in rete una conclusione, deviata, di Rodri.

Spagna in finale con la Croazia domenica alle 20.45 a Rotterdam, l’Italia giocherà, sempre a Enschede, domenica alle 15 contro i padroni di casa dell’Olanda per il terzo posto.