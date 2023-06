Gatorade 5v5: le ragazze di ADIFFEM seconde nel torneo di Istanbul

CARACAS – Durante il fine settimana la città di Istanbul non solo ha ospitato la finalissima della Champions Legue, che ha visto gli inglesi del Manchester City imporsi per 1-0 contro l’Inter, ma ha fatto da cornice anche al torneo Gatorade 5v5 in cui partecipavano due formazioni venezuelane: ADIFFEM (nella categoria femminile) e Vikingos (in quella maschile).

Le ragazze del club del rione Los Samanes hanno chiuso al secondo posto alle spalle della squadra cilena che nella finalissima si é imposta per 6-3. La gara decisiva si é disputata nel Fan Fest della Champions League. La squadra che vinceva il torneo Gatorade 5v5 non solo portava a casa il trofeo, ma aveva anche i biglietti per assistere alla finale della coppa delle grandi orecchie.

Nel percorso verso la finale le venezuelane hanno affrontato nella fase a gironi Brasile, Cile, Colombia, Emirati Arabi, Guatemala e Messico. ADIFFEM ha chiuso al quarto posto ed in semifinale ha affrontato le verdeoro battendole per 1-0.

La venezuelana Andrea “McQueen” Pérez si é aggiudicata il titolo di miglior calciatrice del torneo, questa prestazione le ha consentito di assistere alla finale della Champions League.

Dal canto suo la squadra maschile ha sfidato squadre di Brasile, Cile e Corea del Sud chiudendo al secondo posto con 6 punti, ma non sono bastati per accedere alla fase successiva del torneo.

Il venezuelano Carlos Peña é stato uno dei migliori nella categoria maschile ed ha avuto l’occasione d’oro di partecipare alla gara delle vecchie glorie nella quale sono scesi in campo campioni del calibro di Luís Figo, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Kaká, Patrick Vieira, Diego Milito, Esteban Cambiasso, Victor Bahía, Luis García, Robert Pires, Hamit Altintop ed altri campioni della palla a chiazze.

Ad eccezione delle finali, il torneo “Gatorade 5v5” ha avuto come scenario il Fenehrbace Atesehir Futbol Okulu. Questa manifestazione sportiva era destinata a giovani con un’etá compresa tra i 14 e 16 anni.

