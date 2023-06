Conclusa con successo “Passione Italia”, fiore all’occhiello della nostra Camera di Commercio

MADRID – È stato un fine settimana all’insegna dell’italianità. Il cortile della Scuola Statale Italiana di Madrid, anche quest’anno, ha ospitato “Passione Italia”, la tradizionale festa organizzata dalla Camera di Commercio Italiana per la Spagna in collaborazione con le principali associazioni regionali e la scuola italiana. Giunta alla sua XIII edizione, “Passione Italia” ricorda le celebri sagre popolari, occasioni per incontrare vecchi amici, degustare le prelibatezze della gastronomia locale e trascorrere un momento di allegria e spensieratezza.

L’evento, per ristoratori, importatori e aziende in generale, ha rappresentato una vetrina importante per mostrare le proprie proposte agli italiani residenti a Madrid e non solo. Infatti, Passione Italia è stata visitata da tanti spagnoli, europei residenti a Madrid e, in particolare, da tanti italo-latinoamericani che hanno fatto della Spagna la loro seconda Patria. Tutti hanno colto l’occasione per assaggiare e degustare le varie offerte culinarie regionali: pucce, panzerotti, panini con la porchetta, pizze, torte, cannoli siciliani, il tutto abbondantemente bagnato da birra, vino, bibite e Aperol spritz. Per i più piccini, non sono mancati dolci e gelati.

Tante le attività collaterali che hanno accompagnato la programmazione della Camera di Commercio nei tre giorni in cui si è svolta la manifestazione fiore all’occhiello dell’organismo imprenditoriale italiano. Particolarmente attivo il Comites di Madrid, che presiede Andrea Lazzari. Presenti, a turno e spesso insieme, tutti, o quasi, i membri dell’organismo di rappresentazione della nostra comunità. L’occasione è stata propizia per la presentazione di “Utopia”, un ambizioso progetto cinematografico del Comites di Madrid. Come hanno spiegato Pietro Mariani, consigliere del CGIE, e Andrea Lazzari, presidente del Comites, si tratta della realizzazione di un documentario su “Utopia”, un piroscafo, oggi si chiamerebbe “carretta del mare”, carico di emigranti italiani e spagnoli, “merce umana”, che affondò in una manciata di minuti il 17 marzo 1891 nella baia di Gibilterra, dopo la collisione con la nave militare HMS Anson. Nel naufragio morirono oltre 560 degli 880 passeggeri ufficialmente imbarcati.

Anche l’Ambasciatore Giuseppe Buccino ha visitato “Passione Italia”. Ha colto l’occasione offerta dalla manifestazione per un primo breve saluto alla comunità, seguito dall’inno italiano interpretato dal coro che dirige il maestro Francesco Ercolani. Poi, accompagnato da Marco Pizzi, presidente della Camera di Commercio Italiana per la Spagna, ha visitato i numerosi stands e si è intrattenuto a conversare con i connazionali. Ha quindi seguito, in uno schermo gigante, con i visitatori di Passione Italia, l’emozionante partita Inter – Manchester City, ultimo capitolo della Champions League.

Tanta musica, tanta allegria nei tre giorni di Passione Italia, manifestazione che ha rappresentato un’occasione unica per ritrovarsi, conversare e trascorrere momenti lieti all’insegna dell’italianità.

Redazione Madrid