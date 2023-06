I tifosi napoletani a Madrid festeggiano lo scudetto nel ristorante Reginella

MADRID. – I tifosi napoletani residenti a Madrid hanno trasformato il ristorante Reginella nella loro “casa” per festeggiare il trionfo dello Scudetto del Napoli. In collaborazione con l’Associazione Campania Felix e il Club Napoli di Madrid, la serata è stata un’esplosione di gioia, emozione e orgoglio per i sostenitori del club azzurro.

Fin dalle prime ore della serata, il ristorante Reginella si è riempito di tifosi napoletani, desiderosi di celebrare insieme questa straordinaria vittoria. Le pareti erano adornate da bandiere e sciarpe del Napoli, mentre l’aria era pervasa dall’atmosfera festosa e dalla voce dei tifosi che intonavano cori e canzoni dedicate alla squadra. Tra i presenti anche Andrea Lazzari, presidente del Comites di Madrid.

Tra i rappresentanti dell’Associazione Campania Felix, del Club Napoli di Madrid e i tifosi presenti sono volati ricordi e chiacchiere per esprimere la loro soddisfazione e gratitudine per la vittoria del Napoli e per la partecipazione entusiasta, mentre veniva sottolineata l’importanza di mantenere vivo lo spirito della comunità napoletana a Madrid e di continuare a sostenere il club in ogni momento.

La serata è proseguita con canti e brindisi, creando un’atmosfera di festa che ha unito i tifosi nella loro passione comune per il Napoli. I tifosi hanno potuto gustare piatti tipici della cucina partenopea, come la pizza e la pasta, che hanno reso l’evento ancora più speciale.

La festa al ristorante Reginella è stata un momento di condivisione, di gioia e di orgoglio per i tifosi napoletani residenti a Madrid. È stata l’occasione perfetta per dimostrare che la passione per il calcio può superare i confini geografici e unire le persone in un unico abbraccio di tifo e felicità.

Mentre la notte cadeva su Madrid, i tifosi partenopei hanno continuato a festeggiare.