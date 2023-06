Liga Futve Femenina: Zamora travolge per 7-1 l’Academia Puerto Cabello

CARACAS – Seconda giornata della Liga Futve Femenina e nuove emozioni nell’edizione 2023. Ecco il riassunto dei gironi A (che ha visto le vittorie di Zamora e Deportivo Táchira) e B (con la fuga del Carabobo).

Nel girone “Centro-Occidentale” vittoria a valanga per lo Zamora che infligge un 7 – 1 all’Academia Puerto Cabello. Nella gara andata in scena nel “Fuerte Tavacare”, nella cittá di Barinas sono andate a segno per le padrone di casa Sorleny Mendoza che ha sbloccato il risultato al 14esimo dopo aver trasformato un calcio di rigore. Poi sono arrivate le reti di Maira Méndez (25’), Raimar Peroza (51’ e 61’), Liseth Cirilo (70’) e Rosangel Boullón (75’ e 90’). Per le “porteñas” Michelle Rojas (42’) ha segnato il momentane 2 – 1. La Boullón puó esultare non solo per le due reti, ma anche per aver segnato la 100ª rete dello Zamora nella “Liga Futve Femenina”.

Al Deportivo Táchira é bastato un gol di Osmailyn Borges al 68esimo per aggiudicarsi l’intera posta in palio nel “Clásico Andino” contro l’Estudiantes de Mérida. La gara ha avuto come scenario il campo alterno dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal.

Nel gruppo B, prove di fuga del Carabobo che nel Complejo Deportivo di San Joaquín ha superato per 1 – 0 l’ADIFFEM con una rete di Mariana Barreto (22’).

Sul campo dell’Universidad Santa María di Caracas, pareggio 2 – 2 tra Metropolitanos e Monagas. Le “violetas” si portano sul 2 – 0 grazie alla doppietta di Laura García (6’ e 76’), poi le “Guerreras del Guarapiche” riacciuffano il pari nel recupero con le reti di Maria Reyes (90+3’) e Neily Carrasquel (90+5’). In questo turno di campionato ha riposato il Caracas.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)