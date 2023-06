Spagna, Feijóo ricorda Berlusconi: “Ha segnato decenni di storia politica italiana”

MADRID — Quasi tutti senza parole. Mentre la notizia della morte di Silvio Berlusconi ha occupato per tutta la giornata le prime pagine dei media iberici, solo in pochi nel mondo della politica spagnola hanno espresso commenti a riguardo. Tra loro, c’è Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito Popolare e quindi appartenente alla stessa famiglia ideologica di Forza Italia. “Silvio Berlusconi ha segnato diversi decenni della storia politica italiana”, ha twittato il capo dell’opposizione in Spagna attorno alle ore 12, “condoglianze alla sua famiglia e al suo partito”.

A pochi minuti da quando le agenzie di stampa italiane hanno reso nota la scomparsa del Cavaliere, la notizia aveva già fatto il giro dei media online nel Paese iberico. “È l’uomo che ha definito l’Italia del XXI secolo”, sosteneva ad esempio El País, mentre El Mundo lo ha ricordato come “il padre del populismo moderno”. Qualche ora dopo, su La Vanguardia, il direttore aggiunto ed ex corrispondente in Italia Enric Juliana l’ha definito un “Trump prima di Trump”.

Feijóo è stato l’unico tra i principali leader politici spagnoli a reagire spontaneamente per commentare la news. Qualcun’altro, invece, è stato sollecitato a farlo. È il caso, ad esempio, della vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz. “Esprimo, rispettosamente, le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha detto a cronisti da Lussemburgo. “Comprendete tuttavia che la distanza rappresentata dal progetto politico che il signor Berlusconi ha promosso per molto tempo non suscita la mia compassione”, ha aggiunto, sottolineando di sentirsi “non d’accordo” con tale progetto.

Un altro esponente politico che ha dedicato una breve dichiarazione a Berlusconi è Ignacio Garriga, segretario generale di Vox. “Prego per la sua anima e per il suo eterno riposo”, ha detto in risposta a una giornalista, aggiungendo però che pensa di non essere “nessuno” per aggiungere “qualsivoglia commento” sulla figura dell’ex premier italiano.

D’altro canto, almeno in pubblico il premier Pedro Sánchez e altre figure rilevanti del Partito Socialista hanno invece sinora evitato commenti.

Nel frattempo, suoi giornali hanno impazzato i riferimenti alle pagine più controverse della storia politica e personale di Berlusconi: tra i più citati c’è il caso del cosiddetto ‘Bunga bunga’. Per il quotidiano conservatore Abc, l’ex primo ministro italiano è stato “l’uomo che ha creduto di esser stato mandato dalla provvidenza per salvare l’Italia”. La carriera del Cavaliere, secondo un articolo di questo giornale, è stata “segnata dal conflitto di interessi”.

Redazione Madrid