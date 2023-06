Moto GP, trionfo Ducati al Mugello: vince Bagnaia, poi Martin, Zarco e Marini

MADRID. – Sul regno Ducati non tramonta mai il sole. Uno scatenato Pecco Bagnaia ha vinto, nel week end appena trascorso, il MotoGP d’Italia all’Autodromo Internazionale del Mugello. E’ stata una giornata storica per la Casa di Borgo Panigale: la scuderia italiana ha infatti trionfato con quattro dei suoi piloti nelle prime quattro posizioni.

Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) è giunto alle spalle di Bagnaia, con 1″067 di distacco, terzo Johann Zarco (+1″977) che, dopo un duello in famiglia, ha superato Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team), che ha chiuso al quarto posto.

Le emozioni al Mugello non sono mancate, con la caduta di Marc Marquez: l’otto volte campione del mondo si è dovuto così arrendere allo strapotere Ducati.

Tutte le emozioni della gara

La gara ha visto fin da subito il dominio di Bagnaia, che già dopo le prime curve si isola davanti a tutti, con Jack Miller secondo e con Marc Marquez che scivola in quinta posizione. Dà battaglia invece Marini che, da quarto, prova a restare nella scia di Jack Miller.

Dietro al pilota italiano, ecco rombare tutto il resto del gruppo, guidato da Marc Marquez. Al terzo giro Marco Bezzecchi è all’ottavo posto e tenta di agganciarsi al gruppo di testa. Bagnaia è sempre in testa inseguito da Jorge Martin, mentre Luca Marini combatte per difendere la terza posizione dagli attacchi di Marc Marquez.

Ma il colpo di scena arriva alla curva 15 del sesto giro, quando Marc Marquez scivola e finisce fuori dai giochi. All’11esimo giro bandiera gialla nel terzo settore, con Miguel Oliveira che si ritira. Al 13esimo giro Alex Marquez completa il sorpasso, Luca Marini deve cedere il terzo posto allo spagnolo, ma solo due giri dopo lo stesso Alex Marquez si impantana nella ghiaia alla curva 2.

Marini si riappropria dunque della terza posizione, dietro di lui sfreccia Johann Zarco che lo incalza. Al 17esimo giro Zarco supera Marini e conquista il podio, mentre Martin e Bagnaia continuano la loro gara al vertice, con il torinese che completa il suo elegante assolo, andando a trionfare con impressionante autorità.

Quinta la KTM del sudafricano Brad Binder, sesta l’Aprilia di Aleix Espargarò, settimo l’australiano Jack Miller con la KTM, ottavo Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team), nono Enea Bastianini (Ducati) e decima la Yamaha di Franco Morbidelli.

Ducati show: la classifica parla chiaro

Per la Ducati è un pomeriggio storico, la certificazione di uno strapotere che si evince anche dalla classifica generale piloti, con Bagnaia leader solitario a 131 punti, seguito da Bezzecchi a 110 e da Martin a 107, tutti centauri Ducati.

Ma non è tutto: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha omaggiato la vittoria della Ducati nel mondiale MotoGP 2022 con un francobollo celebrativo. L’annullamento filatelico, che si è svolto all’interno della hospitality Ducati all’Autodromo del Mugello dove è si è corso nel weekend il Gran Premio d’Italia, ha voluto riconoscere alla Casa di Borgo Panigale un ruolo e un valore particolare, come simbolo di eccellenza italiana nel mondo.

