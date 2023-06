Schlein: “Il Pd riannodi i fili, e Meloni non ci porti a sbattere”

ROMA. – Fuori, la Meloni. Dentro, un Pd che deve “riannodare i fili”. In vista della direzione di lunedì, Elly Schlein convoca la segreteria del Partito democratico, per una riunione fiume durata oltre 4 ore, e all’uscita lancia un guanto di sfida alla premier Giorgia Meloni, che poco prima l’aveva chiamata in causa dicendo che “se il nuovo corso del Pd è continuare con la strategia che li ha fatti perdere, vadano avanti così”.

La segretaria del Pd contrattacca: “La premier si preoccupi del Paese, prima che ci porti a sbattere: noi siamo preoccupati dei salari troppo bassi e dei tagli alla sanità, perché lei governa da otto mesi e non spende i miliardi del Pnrr, nel frattempo aumenta la precarietà e smantella i diritti”.

Per quanto riguarda, appunto, la situazione del Partito democratico, Schlein durante la riunione della segreteria ha spiegato che è necessario riannodare i fili del partito, e lanciare “una grande mobilitazione sociale” che comprenda lavoro, scuola, sanità e il macrotema del Pnrr. Dalla segreteria è emersa, inoltre, la necessità “di saper stare sui temi ed essere un partito plurale ma non cacofonico”.

(Redazione/9colonne)