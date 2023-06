Anche il Comites a Passione Italia con “Casa Italia”

MADRID – Si è svolta alla vigilia di “Passione Italia”, l’attesa manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio Italiana per la Spagna, l’Assemblea Plenaria del Comites di Madrid.

Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali dell’incontro precedente, il presidente del Comites, Andrea Lazzari, ha presentato ai membri del Comitato alcuni “new-entry” del club di “amici del Comites”, il gruppo sempre più numeroso di connazionali che sostengono le iniziative dell’organismo rappresentativo della nostra comunità.

L’Assemblea, dopo aver affrontato argomenti di “ordinaria amministrazione”, ha posto enfasi sull’importanza della partecipazione a “Passione Italia” con “Casa Italia”. È questo uno “stand” dedicato a proiettare l’immagine “in positivo” della presenza italiana nel Paese. D’altronde, oltre ad essere motivo d’incontro tra amici e l’occasione per ritrovarsi e trascorrere liete ore assieme, l’obiettivo di questa manifestazione giunta alla sua XIIIma edizione, è anche quello di proiettare l’immagine di una comunità integrata nel tessuto sociale del paese e orgogliosa delle proprie origini. Attesa, la presenza dell’Ambasciatore Giuseppe Buccino, prevista per sabato alle ore 18:00. Sarà questo il primo vero incontro del nostro Ambasciatore con la comunità italo-spagnola.

Di seguito la fitta agenda del Comites nei tre giorni di Passione Italia:

Venerdì 9 giugno

ore 16:30

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO – Miti e realtà. Il Comites. di Madrid incontra l’ispettore Juan López, del “Ministerio de Educación”, per comprendere l’attuale situazione e promuovere eventuali cambi.

ore 17:00

ARGENTINA paese fraterno. Il Comites. in collaborazione con l’Associazione Italoargentini in Spagna riceve la visita dell’ambasciatore Ricardo Alfonsin. A seguire degustazione di prodotti tipici.

ore 18:30

SPORT E INCLUSIONE. Il Comites. di Madrid, in collaborazione con RUGBY CLUB ORSI ITALIANI DI MADRID, presenta il progetto “Il Rugby per tutti”, in collaborazione con il Liceo Italiano e l’associazione Autism Friendly. Dal progetto alla sua realizzazione, quali passi?

ore 19:00

PASSIONE GASTRONOMICA – “Tortelloni a casa tua”. Il Comites. di Madrid, in collaborazione con Linda Pastissa, organizza questa Masterclass, dalla farina al tortellone in pochi passi.

ore 21:00

LE INTERVISTE DEL COMITES – Sergio Scopetta. Il Comites. di Madrid intervista l’Addetto Scientifico dell’Ambasciata d’Italia a Madrid.

ore 21:30

INCONTRIAMO LE ASSOCIAZIONI – Italia Aqui. Il Comites. di Madrid intervista il presidente dell’Associazione “Italia Aquí”.

ore 22:00

GELATO vs HELADO – Italia vs Argentina, viaggio alle origini. Il Comites. di Madrid, in collaborazione con l’Associazione degli Italoargentini in Spagna, intervista Juan Pablo Brina, titolare di La Dolce Fina gelaterie Italiane.

Sabato 10 giugno

ore 11:00

DONNE E POESIA – Presentazione del libro “Imagen de mujer”. Il Comites. di Madrid incontra, grazie a AssoLatium, Gastone Cappelloni, poeta e critico letterario, nonché membro AIM – Associazioni Italiani Mondo.

ore 11:30

L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE – La voce d’Italia Il Comites. di Madrid incontra la redazione della “Voce d’Italia·, il giornale degli italiani nel mondo.

ore 12:00

SPORTELLO COMITES – Cosa vuol dire Internazionalizzare. Il Comites. di Madrid incontra lo Studio Giambrone & Partners.

ore 12:30

LE INTERVISTE DEL COMITES – Pasquale Attolico. Il Comites. di Madrid intervista il Capo Stampa e Comunicazione e Responsabile Medio Oriente e Nord Africa dell’Ambasciata d’Italia a Madrid.

ore 13:00

MADRID CHIAMA PUGLIA – Essere imprenditori a Madrid. Il Comites. di Madrid, in collaborazione con l’associazione Pugliesi in Spagna, intervista Attilio Mingolla e Francesco Vallo.

ore 13:30

SPORTELLO COMITES – L’eredità. Il Comites. di Madrid incontra l’avvocato Roberto Spinetti.

ore 14:30

TUTTI IN VACANZA IN PUGLIA – Apulia da scoprire. Il Comites. di Madrid, in collaborazione con L’associazione dei Pugliesi in Spagna, ci accompagna in un viaggio straordinario e pieno di sorprese.

ore 15:30

BILINGUISMO – Come affrontarlo o come gestirlo. Il Comites. di Madrid, in collaborazione con Piccola Italia, affronta un aspetto molto diffuso nelle famiglie miste.

ore 16:00

IO AMO L’ITALIA PERCHÉ…. – Giochi con noi? Il Comites. di Madrid, in collaborazione con l’associazione Latium, propone una attività ludica per i più piccoli.

ore 17:00

PRESENTAZIONE PROGETTO “UTOPIA”- Una triste storia da non dimenticare che ci insegna molto. Il Comites. di Madrid si fa promotore di un cortometraggio sulla tragedia della nave Utopia. Pietro Mariani, consigliere CGIE ed esperto dell’immigrazione, ci racconterà i dettagli.

ore 18:00

LE INTERVISTE DEL COMITES – Massimo Bonelli. Il Comites. di Madrid intervista il dirigente della Scuola Italiana a Madrid

ore 19:00 (in fase di conferma)

LE INTERVISTE DEL COMITES – Giuseppe Buccino. Il Comites. di Madrid intervista il nuovo ambasciatore d’Italia a Madrid.

ore 20:00

UN VIAGGIO NELLE MARCHE – Come andarci e come tornarci. Il Comites. di Madrid, in collaborazione con l’associazione AMIS intervista Marina Rossini, percorsi esperienziali enogastronomici e Maurizio Bernabei iniziativa Casa Marche

ore 21:00

SPORTELLO COMITES – Essere “autónomo” in Spagna o meglio una SL? Il Comites. di Madrid incontra la commercialista Isabel Turrillo.

ore 21:30

PASSIONE ENOLOGICA “VINO ITALOARGENTINO con radici ITALIANE”. Degustare per capire e scoprire Il Comites. di Madrid, in collaborazione con l’associazione Italoargentini in Spagna, ci propone un viaggio nei vigneti.

Domenica 11 giugno

ore 11:00

LE ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SPAGNA SI INCONTRANO. Il Com.It.Es. di Madrid, in collaborazione con la CCIS, presenta le principali Associazioni Regionali, Culturali, Sportive, Amicali, presenti a Madrid.

ore 13:00

ESPERIENZA ITALIANA A MASTERCHEF – Essere un aspirante Chef Italiano in Spagna aiuta? Il Com.It.Es. di Madrid intervista Claudia Ferranti, la prima italiana a partecipare a Master Chef in Spagna.

ore 13:30

LIBRO ANITA AL BUIO – Essere Attrice e Scrittrice. Il Com.It.Es. di Madrid intervista la scrittrice Priscilla Muscat.

ore 14:00

ABBRACCIO LINGUISTICO ITALIANO-SPAGNOLO COMITES. Romina De Simone, direttrice di muchomasqueidiomas.com e consigliera Com.It.Es., ci racconta come all’interno della sua accademia si lavora quotidianamente alla diffusione della lingua e della cultura italiana e all’integrazione fra italiani e spagnoli.

ore 15:00

SPORTELLO COMITES – Cosa è il NIE. Il Com.It.Es. di Madrid incontra l’avvocato Paolo Torelli.

Redazione Madrid