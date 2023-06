BMX: venezuelani Daniel Dhers e Katherine Díaz volano ai ‘Juegos Panamericanos’

CARACAS – I ciclisti venezuelani Daniel Dhers e Katherine Díaz si sono qualificati per i Juegos Panamericanos che si disputeranno a Santiago in Cile tra il 20 ottobre e 5 novembre. La notizia é stata resa nota dal Comité Olímpico Venezolano tramite i social. L’ente sportivo spiega che Dhers e Díaz hanno ottenuto il pass grazie alla posizione nel ranking della UCI. Va segnalato che nell’evento che andrá in scena a Santiago parteciperanno soltanto 16 ciclisti (8 uomini e 8 donne).

Dhers, nonostante i suoi 38 anni, sogna di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, nel suo palmares sportivo spicca la medaglia d’argento vinta nell’edizione di Tokyo 2020 e i numerosi premi e trofei che si é aggiudicato nelle diverse tappe degli X Game.

Dal canto suo Díaz (34 anni) vuole ottenere il maggior numero di punti possibili per scalare posizioni nel ranking mondiale, in questo modo si aggiudicherebbe un posto per l’evento a cinque cerchi che si svolgerá a Parigi. Poche settimane fa Katherine Díaz ha partecipato al Panamericano che si é svolto ad Asunción in Paraguay e la Coppa del Mondo a Montpellier in Francia.

Oltre a Dhers e Díaz, il Venezuela avrá altri campioni in gara nei “Juegos Panamericanos de Santiago 2023”, come Ryan López (atletica) che nei Juegos Panamericanos Junior disputati in Colombia ha vinto l’oro negli 800 metri.

Lo spadaccino Hender Medina, vincitore della medaglia d’oro nei Panamericanos Junior Cali-Valle 2022, vuole portare a casa una nuova visita al podio.

Alla lista si aggiunge María Yegres (nuoto). La 16enne ha vinto quattro medaglie d’oro nei Juegos Panamericanos Junior e 10 d’oro nei Juegos Deportivos Nacionales.

Nello judo ci sará Willis García (judo, 66kg) che ha fatto risuonare il “Gloria al bravo pueblo” nei Juegos Panamericanos Junior. Sul tatami ci sará anche Fabiola Días (52 kg), oro a Cali-Valle 2022 e nella top 8 del Campionato Mondiale Juniores ad Olbia, in Italia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)