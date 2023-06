Spagna, il ritmo dell’economia è tra i più spediti in Europa

MADRID — Dati e previsioni lo confermano. Il ritmo dell’economia spagnola è tra quelli che viaggiano più velocemente nel vecchio continente, con una crescita continua negli ultimi trimestri che contrasta con la tendenza media dell’Eurozona, ora entrata in termini generali in fase di “recessione tecnica”. E anche le prospettive sembrano essere positive: l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha infatti elevato il pronostico di aumento del Pil per quest’anno, ora fissato al 2,1%, ovvero di quattro decimi più alto rispetto alla previsione precedente.

A consolidare le impressioni sulla situazione sono arrivati oggi gli ultimi dati di Eurostat, che mostrano la seguente situazione: rispetto agli ultimi tre mesi del 2022, nel primo trimestre di quest’anno l’economia spagnola è cresciuta dello 0,5%, mentre in termini annui l’incremento è stato del 3,8%. L’indicatore per la zona Euro è invece di un -0,1% per il secondo trimestre consecutivo e di un +1% per l’anno.

Si tratta pertanto di dati di crescita nazionale più elevati rispetto a quelli di altre grandi economie europee come quella tedesca e francese, e maggiormente allineati con quella italiana (che registra un +0,6% nella differenza tra gli ultimi trimestri e un +1,9% in termini annui).

Per quanto riguarda le prospettive future, l’ultimo organismo internazionale a essersi espresso è stata l’OSCE, che ieri ha pubblicato i propri pronostici più recenti. Nel caso della Spagna, la previsione è di un Pil in crescita del 2,1% quest’anno e dell’1,9% nel 2024, ovvero più di quanto si pensasse in precedenza (+1,7% per entrambi gli anni).

Per i Paesi dell’OCSE nell’insieme, le prospettive sono di un incremento medio del Pil dell’1,4% per entrambi gli anni.

Alla luce di questi ultimi dati, il premier spagnolo uscente, Pedro Sánchez, ha mostrato soddisfazione. “L’Eurostat conferma la solidità dell’economia spagnola”, ha confermato stamattina su Twitter, “il Pil avanza a un tasso interannuale di più del triplo rispetto alla media dell’UE”.

Diversa invece l’impressione del leader dell’opposizione, il popolare Alberto Núñez Feijóo. “L’economia è in fase stagnante”, ha dichiarato in giornata.

