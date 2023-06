ONG’s rechazaron opacidad de vista del Fiscal de la CPI a Venezuela

CARACAS – El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se reunió este jueves en Caracas con el Fiscal General, Tarek William Saab, a fin de evaluar la aplicación del memorando de entendimiento suscrito sobre la gestión de protección de los Derechos Humanos en Venezuela.

Se conoció que en la reunión se intercambiaron opiniones en materia de protección de los derechos humanos en el país y revisaron la implementación del memorando de entendimiento, pero el gobierno no dio detalles sobre el encuentro de este tercer viaje de Khan a Venezuela.

Según publicó Banca y Negocios, Las ONG’s venezolanas rechazaron la falta de un anuncio oficial sobre la visita del Fiscal de la CPI a país caribeño y acusan de opacidad el tema y su tratamiento.

Recordaron que noviembre de 2022 Khan solicitó autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela; en abril pasado de la publicación de un informe de la CPI, Venezuela acusó al fiscal de utilizar la justicia con fines políticos y desestimar los argumentos debatidos por el régimen de Maduro sobre la investigación.

En mayo la Sala Penal no autorizó a Venezuela a responder el informe y no consideró necesario recibir presentaciones adicionales y ahora analiza su acepta o no la solicitud de reanudar la investigación.

