Ultimi sondaggi: il PP si consolida in testa

MADRID — Il vento spira a favore della destra, ma una possibile chiave è a sinistra. È questa una delle letture principali dei sondaggi usciti in Spagna nelle ultime ore, mentre le elezioni anticipate convocate dal premier Pedro Sánchez per il prossimo 23 luglio iniziano ad avvicinarsi. In tutti i rilevamenti più recenti, il Partito Popolare (PP) è indicato saldamente al comando, con il Partito Socialista (PSOE) al seguito e Vox possibile terza forza. Non in tutti gli scenari, tuttavia, appare chiaro che centrodestra e ultraconservatori possano avere i numeri per una maggioranza assoluta e quindi per poter dar vita a un governo.

Stando al sondaggio pubblicato da 40dB per El País e Cadena Ser, tale eventualità può dipendere da cosa accadrà a sinistra. In caso di candidature separate da parte di Sumar e di Podemos, infatti, entrambe otterrebbero in tutto non più di 25 seggi, che sommati ai 111 dei socialisti manterrebbero le forze di sinistra ben lontane dalla Moncloa. Allo stesso tempo, un’intesa tra Partito Popolare e Vox garantirebbe invece a questo blocco una maggioranza assoluta, anche se risicata in quanto costruita su un margine di un solo seggio (con 177 in totale).

Con Sumar e Podemos insieme, invece, le cose cambierebbero: il movimento promosso da Yolanda Díaz arriverebbe a 41 seggi, sommabili ai 107 del PSOE di Sánchez. Numeri non lontani da quelli che su cui si è retto l’attuale coalizione di governo, che ha condotto tutta la legislatura in minoranza e sostenendosi grazie all’appoggio di partner esterni. D’altro canto, PP e Vox otterrebbero insieme 169 seggi, meno quindi dei 176 necessari.

In ogni caso, il sondaggio indica anche che l’elettorato di sinistra è meno mobilitato rispetto a quello di destra: una situazione che Sánchez aspirerebbe a riuscire a cambiare con la decisione di anticipare le elezioni.

Mentre gli scenari messi in luce da 40dB vengono sostanzialmente confermati da un sondaggio pubblicati ieri e realizzato da GESOP per Prensa Ibérica, il quotidiano La Razón, in base a un rilevamento di NC Report, mostra invece una situazione potenziale ben distinta: il PP arriverebbe infatti nel peggiore dei casi a 145 seggi, mentre Vox a 39. Soglie che potrebbero essere anche superiori e che spingono la sinistra ad anni luce dalla possibilità di rimanere al governo.

Redazione Madrid