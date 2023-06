Programma Fulbright, Tajani: “Rafforza i rapporti tra Italia e Usa”

ROMA. - "Celebrare 75 anni di una realtà che ha permesso a giovani italiani e americani di rinforzare le loro conoscenze di due Paesi alleati deve essere un'occasione per riflettere sui rapporti antichi tra due Paesi amici". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha aperto la celebrazione per il 75esimo Anniversario del Programma Fulbright, incontrando alla Farnesina i borsisti italiani in partenza per gli Stati Uniti e quelli statunitensi giunti al termine del proprio percorso in Italia.

Il ministro ha evidenziato i forti . . .

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.