Il poeta Cappelloni presenta l’opera “Imagen de mujer” nella sede della Camera di Commercio Italiana in Spagna

MADRID. – Le Associazioni AMIS (Associazione dei Marchigiani in Spagna), LATIUM (Associazione dei Laziali in Spagna), ASERES (Associazione degli Emiliano-Romagnoli in Spagna) e Italoargentinos en España si uniranno per presentare l’opera “Imagen de Mujer” del rinomato poeta marchigiano, Gastone Cappelloni, Ambasciatore culturale delle Marche in Argentina.

L’evento avrà luogo il prossimo 9 giugno alle ore 19:00 presso la sede della Camera di Commercio Italiana in Spagna, in Calle Cristóbal Bordiú, 54. Interverranno le scrittrici Elisabetta Bagli e Nadia Buonomo.

“Imagen de mujer” rappresenta un’ode alla bellezza e alla forza delle donne, esplorando i molteplici ruoli che esse svolgono nella società contemporanea. Le poesie di Cappelloni si caratterizzano per uno stile ricco di immagini evocative e una profonda sensibilità verso le sfide e le aspirazioni delle donne di tutto il mondo.

Le Associazioni AMIS, LATIUM, ASERES, Italoargentinos en España e il Comitato degli Italiani all’Estero (Comites) di Madrid che hanno come obiettivo principale quello di promuovere l’integrazione e la solidarietà tra le comunità italiane e italo-latinoamericane in Spagna, hanno sostenuto attivamente la realizzazione di questo evento culturale di rilevanza nazionale.

Durante la serata, Cappelloni reciterà alcune delle sue poesie più celebri tratte da “Imagen de mujer” e condividerà con il pubblico le sue ispirazioni e il suo processo creativo.

L’evento è aperto al pubblico e sarà un’occasione unica per celebrare la poesia e l’arte, e per riflettere sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

Le Associazioni AMIS, LATIUM, ASERES, Italoargentinos en España e Comites invitano caldamente tutti gli amanti della cultura a partecipare a questa straordinaria serata dedicata all’opera di Cappelloni e all’empowerment femminile.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per prenotazioni, scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o telefonare al 687667842.

Gastone Cappelloni

Gastone Cappelloni è un poeta contemporaneo marchigiano che ha pubblicato, finora, ben ventotto libri di poesia. “Un seme oltre oceano”, “6.0”, “Inesperte esperienze – Opera Omnia” e “Pelle di spine” (trilogia) sono stati tradotti anche in spagnolo, essendo stati presentati e distribuiti anche in Colombia, Spagna e Argentina. Le sue poesie sono presenti in più di duecento antologie letterarie nazionali e internazionali.

Alcuni dei suoi libri sono presenti nel sistema bibliotecario statunitense. Ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali per le sue opere. È stato testimonial per l’Anniversario della Promulgazione delle “Regie Patenti” Arma Carabinieri 2018 Chivasso (TO).

Le sue opere sono state divulgate nelle scuole, ad eventi benefici e readings poetici in Italia, Spagna, Argentina e Colombia. Nell’anno 2014 il suo libro, “Un seme oltreoceano” è stato dichiarato di interesse culturale dalla Segreteria Municipale e dal Consiglio Municipale della Cultura del Partito del generale Pueyrredón a Mar del Plata in Argentina.

È testimone per la Regione Marche in Argentina a Mar del Plata e, nella stessa città, è dichiarato “Visitante Notable” – Cittadino onorario. Nel 2021 ha pubblicato in Colombia “Raíces más allá del Oceáno”, silloge poetica bilingue. E ora ci presenta il suo ultimo libro “Imagen de Mujer”, pubblicato sempre dalla casa Editrice colombiana Papel y Lápiz.