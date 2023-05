Turchia, Erdogan rieletto: “I vincitori sono gli 85 milioni di cittadini”

MADRID. - Pur costretto per la prima volta al ballottaggio, il padre-padrone della Turchia Recep Tayyip Erdogan al secondo turno ce l'ha fatta, ed è stato rieletto presidente per la terza volta: ad ufficializzare l'esito delle presidenziali è stato il Consiglio elettorale supremo del paese (YSK), quando nella notte gli ultimi dati non ancora definitivi davano il presidente uscente in vantaggio con il 52,14% dei voti contro il 47,86% del suo sfidante, Kemal Kilicdaroglu.

