Coppa Libertadores Futsal: Centauros-Joinville e Bocca-Cascavel saranno le semifinali

CARACAS – Continua il percorso verso la “Gloria Eterna” per i Centauros de Caracas. La formazione capitolina ha battuto per 5-3 nei tempi supplementari il Cerro Porteño e qualificandosi per le semifinali della Coppa Libertadores Futsal. La gara che é andata in scena sotto la cupola del Poliedro ha avuto tutti gli ingredienti per mantenere incollati ai seggiolini i tifosi presenti sugli spalti: emozioni, parate mozzafiato, tempi supplementari e tanti gol.

I padroni di casa si sono portati sul 2-0 grazie alla doppietta di Kevin Briceño, ma poco prima dell’intervallo “El Ciclón” accorcia le distanze con Carlos Arana. Nel secondo tempo la formazione guaraní trova il 2-2 con Arnaldo Báez. Con il risultato in paritá si va ai supplementari.

Nel primo dei due tempi supplementari, di 5 minuti ognuno, i Centauros si riportano in vantaggio con un contropiede di Edward Marcano che ha mandato in delirio il pubblico presente nel palasport. Ma pochi minuti dopo arriva il 3-3 di Gonzalo Abdala spegnendo momentaneamente la bolgia del Poliedro. A spianare la strada verso la semifinale sono state le reti di Greydelvid Teran e Nelson Bello. Nella seguente fase del torneo, la formazione della Liga Futve Sala 1 se la vedrá con i brasiliani del Jonville che ha superato ai 3-1 dopo i calci di rigore i peruviani del Panta Walon, i tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3.

Il sogno nel cassetto dei Centauros de Caracas é quello di migliorare la prestazione di Delta Te Quiero che chiuse al terzo posto della manifetazione nell’edizione del 2021 disputata in Uruguay. Nella finalina per il 3º e 4º posto la formazione creola superó per 3-1 i brasiliani del Corinthians. Davanti alla formazione venezuelana arrivarono San Lorenzo (primo) e Carlos Barboza (secondo): gli argentini s’imposero nella con il punteggio di 4-3.

Nelle altre sfide dei quarti finale i campioni in carica del Cascavel hanno travolto per 4-0 il Peñarol, mentre nella sfida tra Societá Sportiva Bacca e Barracas sono stati necessari i calci di rigore: 5-4 in favore della squadra dell’Ecuador. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)