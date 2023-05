Coppa Libertadores, Fabián López: “Il Poliedro è spettacolare!”

CARACAS. – Da diversi giorni, il Poliedro di Caracas ha addosso tutti gli sguardi degli amanti del “futsal” in Sudamerica, sotto la sua cupola sta andando in scena la Coppa Libertadores Futsal. Durante tre giorni le migliori 12 squadre della zona Conmebol si sono dati battaglia a suon di gol e dribbling per mettere in bacheca il prestigioso trofeo continentale. Quattro squadre hanno giá salutato il torneo, ma otto sognano ancora di alzare in cielo la Copa Libertadores, una di queste é il Peñarol.

Nel zona mista, Fabián López, allenatore del Peñarol ha parlato sull’ottima organizzazione del torneo in Venezuela. “Questo recinto é spettacolare! Il Venezuela ci ha ricevuto nel migliore dei modi, ci sentiamo comodi qui. Il torneo ed il Poliedro mi sembrano uno spettacolo, una cosa pazzesca, di primo livello”

Il Poliedro non é nuovo a questo tipo di eventi basti pensare che nel lontano 1974 ad aprire i battenti di questo recinto sportivo é stato l’incontro di boxe tra George Foreman e Ken Norton, in quella che fu chiamata dagli organizzatori “The Caracas Caper” che metteva in palio il titolo dei pesi massimi. Tra gli invitati speciali c’era anche Muhammad Ali.

Durante l’incontro con il giornalisti, l’allenatore argentino dei “carboneros” ha aggiunto: “Mi piace molto la gente del Venezuela, e come argentino sento un grande affetto per il Venezuela”.

Il Peñarol affronterá oggi i brasiliani del Cascavel. La sfida contro i campioni in carica della manifestazione é in programma alle 12:00 (ora di Caracas). In caso di passaggio del turno affronterá la vincente del match Barracas Central – Societá Sportiva Bocca (fischio d’inizio alle 16:00). In Venezuela ha difeso le maglie di diverse squadre prima nella Liga Superior di Futsal e poi nella Liga Futve Sala 1.

Completeranno il quadro dei quarti di finale: Joinville – Panta Walon (calcio d’inizio alle 14:00) e Centauros de Caracas – Cerro Porteño (alle 18:00).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)