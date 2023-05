Italia-Angola, Mattarella: “Rapporti eccellenti, estendere la collaborazione”

ROMA. – “Sono lieto di registrare questo carattere di partenariato di primaria importanza che riveste il rapporto tra Angola e Italia”. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica d’Angola João Manuel Gonçalves Lourenço.

Durante l’incontro, il Capo di Stato italiano ha confermato “la grande collaborazione in corso, ma abbiamo anche registrato grandi margini di aumento di questa intesa, in particolare sul versante economico”. “Vi è un interscambio molto alto tra i nostri Paesi – ha proseguito Mattarella – cresciuto molto durante l’anno passato, anche per motivi e per profili energetici”.

Una cooperazione tra i due Paesi da estendere ad altri settori: dalle rinnovabili alle infrastrutture, dai mobili, al legno. E ancora, all’agroalimentare e all’agricoltura, in cui “sviluppare la nostra cooperazione in maniera concreta e crescente”, ha spiegato il Capo di Stato italiano.

Tra Italia e Angola sussistono anche “diverse collaborazioni fra Atenei angolani e italiani – ha chiosato Mattarella – e speriamo che questa intesa universitaria possa svilupparsi e accrescersi ulteriormente”. Anche sul fronte dei rapporti tra Angola e Unione Europea vi è necessità, secondo il Capo dello Stato, di rapporti crescenti.

L’incontro tra i due Presidenti ha visto tra gli argomenti di confronto i diversi conflitti nel mondo, compresi quelli nel continente africano. “È stato per me di grande interesse ascoltare le valutazioni e le indicazioni del Presidente Lourenço che dimostrano come l’Angola sia protagonista di pace e di stabilità nel continente africano”, ha dichiarato Mattarella.

Le sfide principali

Al centro del dibattito anche la guerra russa in Ucraina, dove il Capo di Stato italiano ha registrato la volontà, da parte di entrambi i Paesi, di pace e collaborazione internazionale, oltre che di “rispetto di tutti gli Stati, della loro indipendenza e sovranità”.

“Vogliamo suggellare e consolidare i rapporti di amicizia tra i due Paesi. L’Angola è interessata ad un investimento privato italiano e all’entrata dei nostri imprenditori sul mercato italiano – ha dichiarato il presidente Lourenço -. Inoltre, l’Italia può contare sul sostegno dell’Angola riguardo la candidatura di Roma per l’Expo 2030”.

Per quanto riguarda il conflitto russo in Ucraina, il Presidente angolano ha espresso una ferma condanna, comune alla posizione italiana, nei confronti dell’invasione e dell’occupazione perpetrata sul suolo ucraino dalla Russia, considerata “responsabile di alcune tra le più grandi crisi – umanitaria, alimentare, energetica – che il mondo abbia mai vissuto dopo il secondo conflitto mondiale”.

“Italia e Angola auspicano che si arrivi ad un cessate il fuoco, con una pace duratura che garantisca sicurezza per l’Ucraina, per l’Europa e per tutto il mondo – ha concluso Lourenço – Qualora il nostro obiettivo non si raggiunga, questa guerra corre il rischio di diventare un conflitto nucleare che coinvolgerà il mondo intero”.

(Redazione/9colonne)