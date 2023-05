Coppa Sudamericana: Estudiantes e Puerto Cabello a caccia dei primi punti

CARACAS – Durante questa settima ci sarà spazio anche per la Coppa Sudamericana, le squadre venezuelane Estudiantes de Mérida e Academia Puerto Cabello andranno a caccia dei primi punti in questa fase a gironi.

Nello stadio Misael Delgado, i “Porteños” ospiteranno il San Paolo: il fischio d’inizio é in programma oggi alle 20:30 (ora del Venezuela). La formazione allenata da Noel Sanvicente é alla ricerca dei primi punti in questa fase a gironi, quella di oggi sará l’ultima occasione di farli in casa. Nelle prime tre gare i “Guerreros del Fortín” sono stati battuti: 0-2 dal Deportes Tolima, 2-0 dal San Paolo e 0-3 dal Tigre dell’azzurro Matteo Retegui (che ha segnato una doppietta). Storia ben diversa per la formazione brasiliana che all’esordio ha superato per 0-2 il Tigre, poi ha battuto 2-0 la formazione della Liga Futve ed ha pareggiato 0-0 in casa del Tolima.

Piccolo dato statistico in favore della formazione brasiliana, nella fase a gironi della Coppa Sudamericana in 5 gare disputate ha accumulato uno score di 3 vittorie e 2 pareggi.

L’arbitro per la sfida di stasera sará Bryan Loayza (Ecuador), mentre nella sala VAR ci sará Roberto Sánchez (Ecuador).

Giovedí, alle 20:00 (ora del Venezuela), l’Estudiantes ospiterá il Palestino. Per gli “Academicos” stessa missione che per il Puerto Cabello: “una vittoria per inaugurare la casella dei punti”.

La squadra della “Ciudad de los caballeros” nelle prime tre gare di questa fase a gironi é stato superato in altrettante occasioni: 0-1 dal San Lorenzo, 1-0 dal Palestino e 6-1 dal Fortaleza. Dal canto suo la formazione cilena ha perso 4-0 all’esordio con il Fortaleza, poi ha battuto 1-0 i “merideños” ed ha pareggiato 0-0 con il San Lorenzo.

Il portiere dell’Estudiantes, Beycker Velásquez, ha realizzato un maggior numero di parate in questa prima fase della coppa Sudamericana.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)