“Instabili Vaganti” fa tappa a Madrid con una serie di attività ed eventi gratuiti

MADRID. – Fresco di un ennesimo riconoscimento, quello della Regione Emilia-Romagna – Assemblea legislativa / Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, il progetto internazionale di Instabili Vaganti supera ancora una volta i confini per incontrare le associazioni degli emilano-romagnoli in Europa e America latina.

Beyond Borders, già riconosciuto per la sua qualità e innovazione artistica, dal Ministero della cultura, attraverso il bando Boarding Pass Plus, si arricchisce di una serie di tappe di ricerca, formazione, condivisione e creazione che avranno luogo in stretta collaborazione con le Associazioni che hanno aderito al progetto:

AS.ER.ES di Madrid, A.E.R.T. – Associazione Emiliano Romagnola Ticino, di Bellinzona, AS.PA.PI – Associazione di Parma e Piacenza di Parigi in Francia, Associazione Emilia Romagna Valle Aconcagua in Cile, Circolo Emilia-Romagna San Paolo in Brasile, Associazione TERRA – Nuevas Generaciones Terra de Mar Del Plata.

Si comincia con Madrid, dove dal 2 al 3 giugno 2023, si terrà una tappa di ricerca che consiste nella raccolta di video interviste e testimonianze ai rappresentanti e gli utenti dell’associazione AS.ER.ES, presso la cui sede, il 2 giugno alle 14.00, andrà in scena la conferenza spettacolo Lockdown memory, ideata da Instabili Vaganti per raccontare in forma performativa la genesi del progetto.

La partecipazione allo spettacolo a Madrid è gratuita e i posti sono limitati per cui sarà necessario confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 30 maggio a AS.ER.ES ([email protected] , Tel. 0034 645521720).

Data e luogo dell’evento: Venerdí 2 Giugno 2023 alle ore 14.00 presso la sede di AS.ER.ES., Calle Velázquez 37, 1° 28001 Madrid.

In collaborazione AS.ER.ES e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Assemblea legislativa / Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

Il progetto continuerà poi con tappe in Francia, Svizzera, Cile, Argentina e Brasile con workshop e eventi per tutto il 2023.

Lockdown memory rientra a pieno nella categoria di un teatro della realtà, capace di far dialogare i nuovi linguaggi multimediali con quelli della scena, in grado di raccontare la complessità di un progetto innovativo quale Beyond Borders, in cui teatro, video arte e film documentario si intrecciano attraverso una collaborazione a distanza con artisti da tutto il mondo.

Appunti testuali, note visive, partiture fisiche e musicali, conversazioni in zoom e scene di vita quotidiana degli artisti coinvolti sono i frammenti drammaturgici in divenire che rimbalzano nelle pareti di una stanza asettica in cerca di un unico spiraglio, quella finestra virtuale aperta su un mondo, che ha dovuto marcare i propri confini, a causa delle misure imposte dal contenimento della pandemia.

Dalle proprie scrivanie gli attori in scena curano anche la regia video, rivivendo i diversi momenti e le situazioni createsi durante il lockdown, tra Iper connessione e isolamento, dando voce alla delicata situazione sociale dei paesi degli artisti coinvolti: dalle proteste del movimento Black lives matter negli Stati Uniti alla rivolta sociale in Cile, dall’esodo di massa dalle megalopoli indiane al ritorno alla normalità, dopo la tragedia, nella città di Wuhan.

Il progetto si propone di “superare i confini” dell’Emilia-Romagna, per esplorare il tema della migrazione attraverso le storie reali di chi ha compiuto questo viaggio, coinvolgendo gli utenti delle associazioni degli Emiliano Romagnoli nel mondo nel processo di elaborazione artistica dei contenuti video che entreranno a far parte di uno spettacolo di Instabili Vaganti e delle clip video documentarie realizzate durante le tappe di lavoro all’estero.

Beyond Borders vuole infatti sviluppare un’indagine sul concetto di confine, non solo geografico ma anche culturale, sociale, interpersonale ed esplorare ciò che si genera a partire dal superamento di un confine: l’incontro con l’altro, la contaminazione culturale, la coesistenza di più background culturali nell’individuo, l’attaccamento alle proprie radici, il senso di “spaesamento”.

Tema principale del progetto è il concetto stesso di “itineranza”, caro alla compagnia “Instabili Vaganti” che ha fatto dell’errare la sua caratteristica principale, una sorta di “migrazione contemporanea” non più da un luogo all’altro ma in continuo spostamento. In un mondo in cui i confini sembrano di nuovo chiudersi l’apertura generata da chi ha fatto del suo vagare un punto di forza è condizione necessaria al processo di comprensione della diversità e del principio di accoglienza.

Instabili Vaganti è un duo artistico multidisciplinare fondato nel 2004 dalla regista, artista e performer Anna Dora Dorno e dal drammaturgo e performer Nicola Pianzola, che si caratterizza per la ricerca e la sperimentazione nel teatro fisico e nelle arti performative contemporanee. Ha presentato le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi tra Americhe, Asia, Medio Oriente ed Europa, traducendo le proprie opere in tre lingue.

Ha collezionando numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui la nomination ai Total Theatre Awards al Festival di Edimburgo 2014 per lo spettacolo MADE IN ILVA, e importanti riconoscimenti quali il patrocinio dell’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018 per il progetto Stracci della memoria e di Amnesty International per l’impegno civile dimostrato con lo spettacolo Desaparecidos#43.

Instabili Vaganti ha rappresentato il teatro italiano in iniziative d’importanza mondiale tra cui le Olimpiadi del teatro in India e l’anno dell’Italia in America Latina, realizzando inoltre co produzioni internazionali con diversi paesi tra cui The Global City (progetto vincitore del bando SIAE “Per chi crea” 2019) con il Teatro Nazionale di Genova e il Festival FIDAE in Uruguay.

Nel 2020, nel pieno del primo lockdown imposto dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, ha ideato il progetto internazionale Beyond Borders, per continuare a collaborare con artisti da ogni parte del pianeta. Il progetto è stato riconosciuto nel 2021 dal MIC e si avvale ad oggi della collaborazione di partner da diversi paesi del mondo, con i quali sono stati prodotti spettacoli e opere in video. Lo stesso anno ha vinto il bando della Regione Emilia-Romagna – Assemblea legislativa / Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, con un progetto di valorizzazione artistica dei luoghi danteschi dell’Emilia-Romagna in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.