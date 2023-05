Coppa Libertadores Futsal: Centauros, Cerro Porteño e Joinville volano ai quarti di finale

CARACAS. – Dopo la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Libertadores di Futsal ecco i primi verdetti, hanno un posto garantito per i quarti di finale Centauros de Caracas, Cerro Porteño e Joinville.

I primi che hanno timbrato il biglietto d’ingresso tra le migliori otto é stato il Joinville che ha battuto per 1 – 0 il Real Antioquia. Con questo risultato e la vittoria di domenica 1-0 contro i Fantasmas, i brasiliani sono in cima alla classifica del girone B con 6 punti.

Nell’altra sfida del girone B, vittoria in rimonta (4 – 1) del Barracas Central contro i Fantasmas Morales. Gli “Orureños” hanno sbloccato il risultato con un tiro da fuori area del portiere José Sánchez (6’), ma poi i “biancorossi” hanno pareggiato i conti nel primo tempo con Biagio Russo (19’). Nella ripresa il Barracas ha siglato la vittoria grazie alla doppietta di Facundo Fontanella (3’ e 19’) e Franco Garrido (17’).

Nel girone A, l’altra formazione qualificata per la fase ad eliminazione diretta é il Cerro Porteño che ha battuto per 3 – 2 i Tigres de Aragua Futsal Club. Le reti della formazione guaraní sono state griffate da Jorge Espinoza su calcio di rigore, Gabriel Ayala e Gonzalo Abdala. Per la formazione venezuelana hanno lasciato il segno Gregory Veramendi e Greudy Salas. Grazie a questo successo “El Ciclón” ha conquistato 6 punti su 6 possibili, mentre i Tigres sono a quota 0 ma hanno ancora la possibilitá di inserirsi nel G8, ma prima dovranno battere i peruviani del Panta Walon. Nell’altra sfida del girone colpaccio del Panta Walon che ha bloccato sul 2-2 i brasiliani del Cascavel.

Vittoria di misura dei Centauros: 1-0 contro la Societá Sportiva Bocca con una rete di Eneiker Morales quando mancavano 6’ al suono della sirena. Con 6 punti, la formazione venezuelana si é qualificata per la seguente fase della massima competizione continentale per club. Nell’altra sfida del girone C, Peñarol e Deportes Recoleta pareggiano 1 – 1.

Per oggi sono in programma Cascavel – Cerro Porteño, Tigres – Panta Walon, Joinville – Barracas Central, Fantasmas – Real Antioquia, Centauros – Peñarol e Deportes Recoleta – Societá Sportiva Bocca.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)