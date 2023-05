Sondaggi, trionfo possibile per Ayuso e vittoria alla portata per Almeida

MADRID — Un trionfo possibile per Isabel Díaz Ayuso e una vittoria alla portata per José Luis Martínez Almeida. Nell’ultimo giorno disponibile per pubblicare sondaggi sulle prossime amministrative e locali in Spagna (28 maggio), arrivano notizie positive per i candidati del Partito Popolare (PP) alla regione e al comune di Madrid: la sensazione generale è che entrambi possano vincere le rispettive elezioni, anche se nel primo caso è addirittura immaginabile la maggioranza assoluta, mentre la conferma dell’attuale sindaco della capitale spagnola potrebbe dipendere da eventuali patti con Vox.

Gli ultimi rilevamenti sulla Comunità di Madrid, pubblicati oggi da 20minutos e La Razón, confermano sostanzialmente quanto già mostrato ieri da El País: la governatrice uscente accarezza la possibilità di uscire dalle urne rafforzata, raggiungendo i 68 seggi necessari per controllare l’Assemblea regionale (quindi almeno tre in più di quelli attuali).

Tale risultato probabilmente dipenderà, tuttavia, da quello di Unidas Podemos: se infatti la formazione di sinistra superasse la soglia di sbarramento del 5%, è possibile che il PP non arrivi a 68 seggi, dovendo quindi scendere, come già accaduto nell’ultima legislatura, a un qualche tipo di patto con gli ultraconservatori di Vox (dati nel frattempo in leggero calo).

Il partito fondato a suo tempo da Pablo Iglesias si gioca tutto in questi ultimi giorni di campagna, secondo gli ultimi sondaggi. Decisamente più consistente il risultato pronosticabile per Más Madrid e Partito Socialista (PSOE), anche se insufficiente per avvicinarsi alla maggioranza assoluta: le due formazioni potrebbero ottenere, rispettivamente, tra i 24 e i 28 seggi.

Meno netta rispetto a quella di Ayuso, ma comunque sufficiente, potrebbe risultare la vittoria di Almeida. Nel caso del comune di Madrid, la soglia della maggioranza assoluta è fissata a 29 seggi, e nessuno dei sondaggi più recenti dà al primo cittadino uscente opzioni per raggiungerla. Tuttavia, il suo PP sarebbe comunque primo partito, ad ampia distanza distanza dagli altri.

Secondo El País, 20minutos ed El Español, al partito di centrodestra andrebbero tra 25 e 27 consiglieri comunali: la conferma al potere sarebbe garantita in caso di intesa con Vox, che potrebbe ottenere 4 o 5 seggi.

Nel caso delle comunali di Madrid capitale, le formazioni del centrosinistra sembrano in grado di avvicinarsi molto di più all’avversario di quanto appare invece plausibile nel caso delle amministrative: Más Madrid potrebbe avere tra 11 e 15 consiglieri, mentre il PSOE tra 11 e 12. Come per quanto riguarda l’ambito regionale, Unidas Podemos dovrà cercare di superare la soglia del 5% al fotofinish.

Uno spunto in più arriva poi dal sondaggio di 40db pubblicato da El País per quanto riguarda Ciudadanos: il rilevamento riconosce infatti al partito liberale guidato nella capitale da Begoña Villacís opzioni di ottenere tre consiglieri.

