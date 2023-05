Emilia-Romagna: 5 mila interventi dei vigili del fuoco. Meloni: “Lo stato c’è”

ROMA. – Quasi 5 mila interventi (4.963 per la precisione) fatti ad oggi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 1.148 a Bologna, 2.089 a Ravenna, 1.362 a Forlì, 364 a Rimini. In totale 879 i vigili del fuoco al lavoro. Sono alcuni numeri della risposta all’emergenza alluvione che in questi giorni sta colpendo l’Emilia-Romagna.

“Il governo c’è. E’ stata una tragedia ma può essere un’occasione per rinascere più forti, difficile fare stime ma andranno mobilitate molte risorse” ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri si è recata sui luoghi del disastro, lasciando con un giorno d’anticipo i lavori del G7 in Giappone.

Risorse che saranno annunciate, almeno in parte, domani nel Consiglio dei ministri in cui si parlerà proprio dei fondi per l’emergenza e di quelli per la ricostruzione. Dopo uno scalo tecnico in Kazakistan, il premier ha fatto quindi ritorno ieri in Italia per seguire da vicino l’evolversi della situazione emergenziale in Emilia-Romagna.

“La mia coscienza mi impone di tornare in un momento tanto complesso”, aveva detto la premier in una conferenza stampa a Hiroshima. “Ho bisogno di vedere personalmente e di lavorare in prima persona per dare le risposte necessarie”, aveva aggiunto, spiegando di aver condiviso la scelta di anticipare il rientro con gli altri leader del G7. Scelta che “tutti hanno compreso e sostenuto”, aveva sottolineato Meloni, ringraziando poi per la solidarietà espressa.

Non abbassare la guardia

Meloni ieri ha visitato le zone alluvionate Forlivese e del Ravennate, incontrando nella prefettura di Ravenna il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Intanto, sebbene sia stata confermata per oggi l’allerta rossa e arancione per criticità idraulica e idrogeologica, il maltempo sembra fortunatamente concedere una tregua in queste ore.

Ma non si può abbassare la guardia: per oggi sono previste, infatti, deboli piogge sparse localmente anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche durante le ore centrali della giornata. Non si prevedono significativi incrementi dei livelli idrometrici, tuttavia le residue piogge osservate e previste determineranno un rallentamento dell’esaurimento delle piene sui corsi d’acqua.

Nelle aree collinari della Romagna e dell’Appennino bolognese persistono condizioni favorevoli allo sviluppo e all’evoluzione di frane già attivatesi nei giorni scorsi.

