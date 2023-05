Berlusconi dimesso dal San Raffaele, Meloni: “Ti aspettiamo sul campo”

ROMA. – Dopo 45 giorni di ricovero, di cui 12 in terapia intensiva, Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove si trovava dal 5 aprile scorso per curare una polmonite insorta nel quadro di una leucemia cronica. Lo scorso 6 maggio l’ex premier era apparso in un video girato per la convention di Forza Italia a Milano.

Berlusconi, che ha salutato con la mano dall’auto lasciando l’ospedale, aveva al suo fianco, come sempre in questi giorni di ricovero, la compagna Marta Fascina. “Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie” scrive su Twitter il premier Giorgia Meloni, impegnata nei lavori del G7 a Hiroshima.

“Bentornato a casa grande Silvio!” sono invece le parole, affidate sempre ai social, del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. “Siamo tutti felici del tuo ritorno a casa, bentornato Presidente Silvio Berlusconi!” scrive su Facebook il coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Innumerevoli le testimonianze d’affetto e di stima verso il leader da parte degli azzurri: “Ci sono notizie che scaldano il cuore e riempiono di felicità. Bentornato a casa Presidente. Abbiamo davanti una strada che ci darà ancora tante soddisfazioni, grazie al suo impegno, al suo entusiasmo e alla straordinaria forza di volontà che ha dimostrato anche in questa occasione” così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

“Bentornato a casa, Presidente! Sono felice – unitamente a tutti i tuoi deputati azzurri – di saperti finalmente a casa. Mai come ora siamo consapevoli dell’immenso sostegno che ci regali per affrontare le buone battaglie che Forza Italia porta avanti per il bene comune, per la gente, per il nostro Paese” dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Il ricordo del tuo intervento dal S. Raffaele alla convention di Forza Italia, a Milano, ci ha commosso ma ci ha dato anche tanta forza e sapere che adesso sei a casa, ci rende felici e più determinati di prima”.

