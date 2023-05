Al via le Giornate del Made in Italy Digitale, Tajani: “Una vetrina nel mondo”

ROMA. – Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE-Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero e Amazon, una collaborazione per promuovere e valorizzare il Made in Italy a livello internazionale sfociata nella “Giornate del Made in Italy Digitale”, presentate oggi alla Farnesina.

Dal 29 maggio al 2 giugno, in concomitanza con la celebrazione della Festa della Repubblica, l’iniziativa vedrà apposite “vetrine virtuali” di Amazon attive in 11 Paesi: Italia, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Svezia, Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.

“Siamo convinti che lo strumento digitale sia fondamentale per raggiungere obiettivi ambiziosi in termini di export”. Così Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, durante il suo intervento. “L’export – ha continuato – va rinforzato e lavoriamo molto fuori dall’Ue, cercando di lavorare ancora più verso l’interno dell’Europa”.

Eventi come questo sono delle vetrine nel mondo anche e soprattutto per le piccole e medie imprese, come sottolineato dallo stesso Tajani: “Attraverso le piattaforme digitali possiamo proiettare i prodotti italiani delle PMI su scala internazionale”.

Contro l’italian sounding

Una piattaforma importante come Amazon può permettere alle PMI italiane di inserirsi in quella nicchia di mercato occupata al momento dal cosiddetto “Italian sounding”, un’imitazione dei prodotti italiani, fenomeno che il Governo italiano vede come una sfida alla produzione nazionale. “Con la qualità dei nostri prodotti e anche attraverso le piattaforme digitali vogliamo far sì che la qualità del prodotto italiano possa emergere e possa occupare lo spazio che merita”, ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri a margine dell’evento.

“Le piattaforme digitali, come Amazon, mettono in mostra i nostri prodotti e abbiamo la possibilità di garantire i consumatori attivando una corretta informazione”, ha evidenziato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

“Il nostro sistema economico è forte – ha proseguito Lollobrigida – e dobbiamo sostenerlo tutti insieme cercando di difendere la qualità e rimanendo competitivi sul mercato”. “L’impatto di Amazon è tangibile e significativa – ha chiosato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in un videomessaggio – Sono oltre 20mila le imprese italiane che utilizzano le vetrine Amazon per promuovere e vendere prodotti Made in Italy nel mondo con effetto immediato, con il coinvolgimento di 400mila artigiani e creando posti di lavoro”.

Il ministro Urso ha ribadito la necessità di contrastare la contraffazione e la violazione della proprietà intellettuale di cui fanno le spese i prodotti Made in Italy: “L’abuso nello sfruttamento del marchio italiano è una sfida per tutto il Sistema Paese”, ha commentato.

All’attività del Governo italiano si aggiunge quella di ICE-Agenzia, da sempre impegnata nella valorizzazione delle imprese italiane nel mondo. Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia, ha sottolineato come le Giornate Amazon siano fondamentali sia per i nostri imprenditori che “possono far accedere i propri prodotti in questo mercato” ma è soprattutto un “momento di comunicazione del Made in Italy, quello che facciamo bene e che facciamo meglio, un po’ in tutti i Paesi del mondo”.

