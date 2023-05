Calcio venezuelano: l’italo-venezuelano Aristeguieta De Luca operato alla gamba destra

CARACAS – A inizio 2023, il Caracas aveva annunciato due rinforzi di lusso per la stagione che stava per iniziare: i nomi degli italo-venezuelani Alexander González Sibulo e Fernando Aristeguieta De Luca avevano fatto sognare i tifosi. Ma la dea bendata aveva altri piani per i “Rojos del Ávila”, attualmente i due giocatori sono ai box.

L’infortunio del “Colorado” é piú grave rispetto a quello del difensore. Stando a quanto riferito dall’ufficio stampa del Caracas, Aristeguieta De Luca é stato sottoposto ad un intervento alla caviglia destra pochi giorni fa.

L’attaccante arrivato in prestito dai messicani del Pueblo ha iniziato a giocare con il Caracas nel mese di marzo, ma la sua esperienza é stata breve a causa dell’infortunio.

“Dovrá usare un tutore con riposo assoluto durante quattro settimane. Posteriormente inizierá a lavorare e le sue condizioni fisiche saranno monitorate giorno per giorno. I tempi del recupero li conosceremo quando inizierá ad allenarsi in campo” ha spiegato il dottor Gabriel Khazen, che l’ha operato alla caviglia destra.

In questa stagione, Fernando Aristiguieta De Luca ha disputato soltanto 115 minuti ed ha segnato un gol: nel pareggio 2 – 2 contro l’Estudiantes de Mérida. Nel caso del difensore, Alenxander González Sibulo dovrebbe rientrare presto.

Il Caracas é attualmente al quinto posto in classifica con 20 punti a -1 dalla coppia Carabobo-Portuguesa, al terzo e quarto posto (posizioni che valgono un posto nel G4).

In questo turno di campionato, i capitolini, saranno impegnati in casa del Monagas: sabato alle 18:15.

Il resto della 15ª giornata ha in programma: UCV – Rayo Zuliano (domani alle 17:00, stadio Olímpico), Angostura – Zamora (domani alle 19:15, stadio Ricardo Tulio Maya), Deportivo La Guaira – Deportivo Táchira (sabato alle 16:00, stadio Olímpico), Portuguesa – Metropolitanos (sabato alle 20:30, stadio José Antonio Páez), Carabobo – Estudiantes de Mérida (domenica alle 16:00, stadio Misael Delgado) e Mineros – Hermanos Colmenárez (domenica alle 16:15, stadio Cachamay). In questo turno di campionato risposerá la capolista Academia Puerto Cabello.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)