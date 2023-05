EEUU alerta a sus ciudadanos no cruzar zona fronteriza entre Colombia y Venezuela

CARACAS – Un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, recomendó a sus ciudadanos no viajar a la frontera entre Colombia y Venezuela debido los riesgo que acarrea el terrorismo, los secuestros y las actividades del crimen organizado. Asegura que sus connacionales corren el riesgo de ser detenidos al llegar al territorio venezolano, pues las zonas fronterizas no están delimitadas y podrían cruzar los límites accidentalmente. De hecho, alertan no viajar a los departamentos colombianos de Arauca, Cauca y Norte de Santander

Precisa el texto que los ciudadanos norteamericanos que han intentando llegara suelo venezolano sin visa, han sido acusados de terrorismo y otros delitos graves y además, han sido detenidos sin argumentos por largo tiempo.

Además de violencia, hay robos a mano armada, homicidios y ataques sin motivos a cargo de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo (FARC-EP), las organizaciones terroristas Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, por ello el alerta de la Casa Blanca por temas de seguridad.

Redacción Caracas