Cristina Fernández descarta candidatura presidencial

BUENOS AIRES – La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, confirmó este martes que no será candidata a las elecciones generales de octubre, al reiterar que la Justicia la proscribió al condenarla en diciembre pasado.

“Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, señaló en un largo escrito publicado en sus redes sociales. La también exmandataria agregó que no va a entrar “en el juego perverso” por el que los jueces puedan dictar un fallo sacándole “cualquier candidatura que pueda ostentar”, lo que dejaría al peronismo “en absoluta fragilidad”.

Fernández fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras durante su mandato como presidenta, sentencia que fue emitida hace cinco meses pero para ser firme debe pasar por varias instancias, por lo que por ahora podría presentar su candidatura.

“Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial”, manifestó en el texto en el que culpa al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de la situación de alta inflación, devaluación y pobreza que vive el país.

Este lunes, las autoridades monetarias anunciaron el aumento de créditos a la producción y la subida de las tasas de interés en plazos fijos, entre las medidas para frenear una inflación que ya superó el 108% anual.

Redacción Caracas