L’annuncio di Sánchez: “Stop a discriminazioni per chi ha superato un tumore”

MADRID — Un annuncio inaspettato in piena campagna elettorale. Mentre la discussione politica in Spagna verteva principalmente su temi come la presenza di ex membri dell’Eta in liste dei baschi di Bildu, il premier Pedro Sánchez ha posto il focus su un’altra questione. “Riconosceremo il diritto all’oblio oncologico per tutti i pazienti che hanno patito un cancro e lo hanno superato”, ha dichiarato lo scorso sabato. “Queste persone non dovrebbero essere discriminate quando cercano un lavoro, un’assicurazione o una casa”.

Secondo quanto indicato dal governo in una nota, l’idea è di varare una norma che si riferisca ai casi di persone che abbiano superato un trattamento medico per un tumore da almeno 5 anni. La nuova legge, nei piani dell’esecutivo, dichiarerà “nulle tutte le clausole basate su precedenti oncologici che escludono o discriminano al momento dell’acquisizione di prodotti o servizi”, proibirà di “tener conto dei precedenti oncologici” nel stabilire le condizioni di contratti di assicurazione e sancirà “il diritto di non dichiarare di aver patito un cancro quando si stipula un’assicurazione legata a un mutuo bancario”.

“Questo annuncio si tramuterà in realtà a giugno”, ha sostenuto Sánchez.

A questa prima misura, il premier ha poi aggiunto un aspetto nel corso di un comizio elettorale a cui ha partecipato questo lunedì. “Le persone che hanno patito un cancro non possono rinnovare la propria patente di guida ogni 10 anni come tutti, ma ogni tre anni. È una discriminazione che ci hanno chiesto di togliere”, ha spiegato, “e oggi posso annunciare che elimineremo questa discriminazione”.

Queste decisioni del governo spagnolo hanno avuto ripercussione in Italia. “Il premier spagnolo Sanchez ha annunciato la legge sull’oblio oncologico. Serve ad evitare che chi ha sofferto per un tumore debba – una volta guarito – anche subire discriminazioni. In Italia ho presentato da mesi una proposta di legge bipartisan con lo stesso obiettivo. Rivolgo un appello alla Presidente Meloni perché si possa approvare il prima possibile anche da noi”, ha scritto su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

Redazione Madrid