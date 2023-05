Weekend di campionato: il Napoli è già in vacanza, punti pesanti per Juventus e Inter

MADRID. – Ancora un fine settimana rovente sui campi della Serie A. Il campionato affronta l’ultima curva tra mille emozioni. Archiviato il discorso scudetto, attenzione focalizzata su piazzamenti Champions e volata salvezza.

Napoli distratto, Juve e Inter in pole position per la Champions

Il weekend di campionato ha detto che il Napoli, con lo scudetto in tasca, è già in vacanza: azzurri battuti ieri a Monza per 2-0 dai brianzoli, sempre più rivelazione di questa annata calcistica. Un gol per tempo (Dany Mota e l’ex Petagna) e per i partenopei è arrivata la quarta sconfitta stagionale.

In attesa della pronuncia sui punti di penalizzazione, la Juventus consolida il secondo posto, battendo con qualche affanno imprevisto la Cremonese, dopo un primo tempo finito in parità. Per i bianconeri i gol che non ti aspetti sono quelli di Fagioli e Bremer, che certificano un 2-0 nel quale, tuttavia, non ci sono solo luci: da segnalare, infatti, l’ennesimo infortunio di Pogba, costretto ad uscire dal campo in lacrime a metà del primo tempo (problema al quadricipite sinistro).

Il centrocampista francese era stato schierato titolare da Allegri dopo 390 giorni dall’ultima volta. Continuano le ambasce della Lazio (fortunoso pari casalingo 2-2 nel recupero contro il Lecce) che, da seconda qual era fino a qualche settimana fa, ora è scivolata al quarto posto, scavalcata anche dall’Inter, vittoriosa a San Siro contro il Sassuolo, al termine di una partita frizzante (4-2).

La squadra di Simone Inzaghi non si ferma più e centra la settima vittoria consecutiva, tra campionato e coppe: Lukaku, un’autorete di Tressoldi e Lautaro Martinez avevano portato i nerazzurri sul 3-0, poi Matheus Henrique e Frattesi dal dischetto riaprivano una partita che sembrava chiusa. Il grande spavento per l’Inter passava ad un minuto dalla fine, quando ancora Lukaku (più lo criticano, più lui segna) realizzava il gol della sicurezza.

Milan brusca frenata, Roma baby pari a Bologna

Ora i nerazzurri hanno sorpassato la Lazio e si sono portati a più 5 sul Milan, seccamente sconfitto a La Spezia al termine di una partita da incubo. Di Wisniewski e Salvatore Esposito le reti dei padroni di casa, che tornano ad inquadrare ora la salvezza, appaiando al terz’ultimo posto il Verona, sconfitto al Bentegodi dal Torino (0-1).

Passo Champions rallentato anche per la Roma, con i giallorossi che però a Bologna rinunciano alla squadra dei titolari, presentandosi in campo con tanti giovani, in vista della super sfida di giovedì prossimo contro il Bayer Leverkusen per la semifinale di ritorno dell’Europa League: alla fine, gli uomini di Mourinho si devono accontentare di uno 0-0 buono solo per sorpassare l’Atalanta, caduta a Salerno grazie ad una rete nei minuti di recupero del sempre risoluto Candreva.

Torna a vincere in campionato la Fiorentina, dopo due partite senza successi: per i viola ecco il 2-0 all’Udinese, con la firma tutta fantasia di Castrovilli e Bonaventura.

