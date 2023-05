Inflazione di aprile confermata al 4,1%, si moderano i prezzi dei generi alimentari

MADRID — Situazione confermata. Come anticipato un paio di settimane fa, l’inflazione di aprile in Spagna è stata del 4,1%, superiore quindi al 3,3% di marzo anche come conseguenza del confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso, che fu un momento di autentica escalation dei prezzi. È invece opposto, in parte per lo stesso motivo, il comportamento dei prezzi dei generi alimentari: mentre a marzo la variazione annua registrata per questa categoria era stata del 16,4,%, ad aprile è stata invece del 12,9%. indica l’Istituto Nazionale di Statistica (Ine). Un momento di tregua dopo mesi assai complicati su questo fronte per molti consumatori.

Il report completo di aprile conferma anche il dato sull’inflazione sottostante (che non tiene in conto prodotti energetici e generi alimentari freschi), passato in 30 giorni dal 7,5% al 6,6%. Si evidenzia quindi un segnale di decelerazione importante dei prezzi, anche se al momento è difficile valutare se potrebbe dar passo a una tendenza consolidata, vista l’incertezza provocata da aspetti come la grave siccità che colpisce diverse aree del Paese, un fattore che può compromettere i raccolti, segnala El País.

In quanto a generi specifici, si nota una riduzione mensile incoraggiante dei prezzi di prodotti come la frutta (-3,5%) o legumi e ortaggi (-1%). Ancor più consistente la decrescita dei costi del gas (-8,9%), dell’elettricità (-3,3%) e dei combustibili liquidi (-8,4%).

Tendenza opposta, invece, per servizi come hotel e altre offerte di alloggio breve, i cui prezzi sono aumentati del 12,6% nel mese che ha incluso la Settimana Santa, per i pacchetti turistici (+6,6%) e per l’abbigliamento (+8,3%).

Secondo il governo, quelle annunciate dall’Ine sono notizie positive. “Si conferma una forte discesa dell’inflazione degli alimenti e la conseguente riduzione dell’inflazione sottostante”, ha osservato la vicepremier e ministra dell’Economia.

La Spagna si mantiene al momento tra i Paesi europei con il tasso d’inflazione più basso, secondo gli ultimi dati pubblicati da Eurostat. La media della regione è del 7% per il mese di aprile.

Redazione Madrid