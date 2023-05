Ucraina, Mosca nega che Kiev abbia sfondato la linea del fronte

MADRID. – Il ministero della Difesa russo ha smentito le notizie secondo cui le forze ucraine avrebbero sfondato in vari punti lungo la linea del fronte, assicurando che la situazione militare è sotto controllo. Mosca ha reagito dopo che i blogger militari russi, su Telegram, hanno riferito di ciò che secondo loro erano importanti progressi ucraini a nord e a sud di Bakhmut, collegandoli all’inizio dell’annunciata controffensiva delle forze di Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy aveva precedentemente affermato che l’offensiva doveva ancora iniziare. “Le dichiarazioni diffuse dai singoli canali Telegram sugli sfondamenti della linea difensiva non corrispondono alla realtà”, ha affermato il ministero della Difesa russo in un post di Telegram. “La situazione generale nell’area dell’operazione militare speciale è sotto controllo”, si legge in un comunicato rilanciato anche dal Cremlino.

Zelensky a Roma

C’è grande attesa per l’arrivo a Roma domani, sabato 13 maggio, di Zelensky, dove incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Probabili anche gli incontri con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e papa Francesco, anche se per ora non sono stati confermati da fonti ufficiali.

Si tratterà della prima visita in Italia di Zelensky dall’inizio dell’invasione russa, oltre che un’occasione di incontrare il pontefice e discutere dell’ipotesi di mediazione con Putin da parte del Vaticano. Il tour europeo del leader dell’Ucraina, dopo la visita lampo in Italia, proseguirà in Germania, dove incontrerà a Berlino il cancelliere tedesco Scholz e il presidente Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno.

