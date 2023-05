Baseball: muore “Chivita” Lezama, storico tifoso dei Leones del Caracas

CARACAS – Il baseball venezolano è in lutto:: oggi all’età di 104 anni é venuto a mancare Jesús “Chivita” Lezama, storico tifoso dei Leones del Caracas. Stando a quanto riferito sui diversi media locali, “Chivita” era da diversi giorni ricoverato a causa una trombosi alle gambe che ha peggiorato il suo stato di salute.

La notizia della scomparsa é stata annunciata prima dalla giornalista Mari Montes e poi confermata dall’ex presidente della Liga Venezolana de Béisbol Profesional, l’italo-venezuelano José Grasso Vecchio.

Lezama, nato a Tucupita nello stato Delta Amacuro il 9 febbraio 1919, si é guadagnato un posto nella storia del baseball venezuelano per il suo amore incondizionato nei confronti dei “melenudos”. La storia d’amore tra il popolare “chivita” ed il Caracas é nata nel lontano 1940 quando cominciò a visitare lo stadio Cervecería Caracas, nel rione di San Agustín. In quel periodo stava iniziando l’acerrima rivalità con i Navegantes del Magallanes.

Ad ogni match con il Magallanes, il tifoso Lezama vedeva come “el loco” Ramos suonava una sirena per incitare i suoi Navegantes. Un giorno, nel lontano 1944, per contrarrestare il suono del rivale “magallanero” decise di suonare una tromba. Da quel momento é diventato un simbolo dei Leones del Caracas, ogni anno indossava una maglia con il numero dei suoi anni di vita.

Ha seguito circa 5.000 gare dei suoi amati “melenudos”. É uno dei pochi tifosi che puó vantarsi di aver visto vincere i 21 scudetti (3 come Cervecería Caracas e 18 come Leones del Caracas) della sua squadra del cuore e due Series del Caribe (1982 e 2006).

L’ultima grande esperienza di Jesús “Chivita” Lezama seguendo i suoi amati Leones é stata durante la finalissima della Serie del Caribe contro i Tigres de Licey, nello stadio Monumental La Rincnada: gara vinta dai 3-0 dai dominicani.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)