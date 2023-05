Isabella Rossellini: “Onoratissima per il David speciale”

“Sono felicissima e onoratissima per il David Speciale 2023”. Così Isabella Rossellini rispondendo al nostro giornale a margine della cerimonia di presentazione dei candidati agli “Oscar” del cinema italiano.

L’attrice, scrittrice, regista e modella ha poi spiegato: “Credo che il premio sia stato dato alla mia carriera, ho lavorato soprattutto fuori dai confini però sempre rimanendo italiana e quindi è un riconoscimento della mia rappresentanza come italiana all’estero ed è stato anche dato per i miei film che ho fatto sugli animali. La dedica? A me, anche se con questo non voglio dimenticare che sono figlia di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, quindi vengo da una tradizione di cinema”.

E sugli italiani all’estero ha aggiunto: “Siamo tanti anche perché purtroppo l’Italia ha una grande tradizione di emigrazione perché dovuta a tanta povertà. Adesso con le nuove generazioni che arrivano c’è molta internazionalità”.

Testo e videointervista di Emilio Buttaro