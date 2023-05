La curiosidad es una herramienta de valor en la moda, es la esencia de la creatividad

CARACAS.- Cada diseñador de moda, en su proceso creativo, sigue una serie de pasos que sirven para el desarrollo de una idea, para darle cuerpo y para convertirla en una pieza única, que responda a las necesidades del usuario y satisfaga su aspiración de distinguirse del resto. Los diseñadores más creativos observan, prevén las necesidades de los clientes y crean nuevos diseños que marcan futuras tendencias.

La diseñadora María Lorena Anselmi, en la concepción y desarrollo de su marca de ropa Makeda, a través de esta investigación minuciosa, lograr esa pieza de vestir única y diferente, por ello su colección está compuesta por indumentarias originales y bastante resaltantes y cómodas, donde se conjuga la sencillez, la elegancia y la practicidad.

La creatividad es la unión de la sensibilidad, la originalidad la novedad y curiosidad. Sobre la creatividad como herramienta de valor en la moda, Anselmi indicó que “el proceso creativo es muy cambiante, mi taller es como un laboratorio donde me la paso explorando texturas, colores, dimensiones, detalles, que luego plasmo en los patrones. En mi proceso creativo de diseño me caracterizo por piezas que no son tan entalladas, son más amplias, porque me inclino por la comodidad y la originalidad, para darle una personalidad, actitud y elegancia a cada prenda de vestir”.

Añadió que, movida por su creatividad, sus diseños los va desglosando en orden, en coherencia y, por supuesto, después “todo cambia por ensayo y error”. La diseñadora comentó que un taller de diseño de moda es así cambiante, “con las ideas se va ensayando y armando todo hasta llegar a la pieza final”.

La diseñadora crea prendas de vestir elegantes y exclusivas, que transmiten libertad y enfoque a quien las usa. Señaló que “cada pieza es la envoltura de cada persona y, por ende, la carta de presentación”. Detalló que para su colección se inspiró “en la cultura japonesa, en todo lo referente al packaging, las envolturas, todo está relacionado con esa filosofía, de ahí parto y hago todos mis bocetos, estudio el tema, siendo esto parte del proceso de mi trabajo en el taller”.

En la colección de Makeda se imponen los colores sobrios y texturas únicas en vestimentas ‘con propósito’, para que quien las use marque la diferencia, resaltando que se puede ser original, y estar cómoda y elegante a la vez, “es para la mujer que quiere verse distinta, segura, imponente y empoderada”. Resalto su flexibilidad en cuanto a transformaciones de patrones conforme a la necesidad del cliente, siempre siguiendo la estructura, estética y línea de la colección.

Inspirarse para crear

Anselmi ha querido insertar los diseños de su marca Makeda como parte de la tendencia de la moda sostenible empleando algunos aspectos de la misma como el reciclaje creativo, que consiste en modificar o completar un producto antiguo para que se convierta en uno nuevo y crear piezas sin pasar por un proceso industrial, y esto forma parte de lo que inspira su creatividad.

Indicó que su diseño está basado en estrategias creativas, y para ella son esas alteraciones provocadas al impulsar la creación de una solución original, estimulando ideas y enfoques nuevos. Así ha logrado elaborar sus piezas, algunas de ellas con telas reutilizadas y retazos mostrando así parte de lo que la identifica como diseñadora.

Para mayor información se puede visitar su Instagram @makeda_life

#Moda #Makeda #ModaSostenible #PiezasÚnicas #DiseñoDeModa #CreatividadEnLaModa