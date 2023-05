BMX: il venezuelano Daniel Dhers vince l’oro nel Campionato Panamericano

CARACAS – Il ciclista venezuelano Daniel Dhers (38 anni) continua a dimostrare nonostante l’età che è ancora uno dei mostri sacri della BMX: nel Campeonato Panamericano che si é disputato ad Asunción, in Paraguay si é aggiudicato la medaglia d’oro. Quest’impresa servirá come stimolo al ciclista nato Caracas il 25 marzo 1985 in chiave Giochi Olimpici Parigi 2024. Nell’evento a cinque cerchi all’ombra della Torre Eiffel spera di mettere in carniere un’altra medaglia dopo l’argento conquistato a Tokyo 2020.

Nella gara che si é svolta nel “Velódromo del Comité Olímpico de Paraguay”, il venezuelano si é lasciato alle spalle Kenneth Tencio (Costa Rica) e Gustavo Bala (Brasile), che hanno chiuso al secondo e terzo posto rispettivamente. In gara nel Campionato Panamericano c’era anche il venezuelano Edy Alviárez.

La prova nella capitale guaraní non fa parte delle qualificazioni per Parigi 2024, ma é servita per testare le condizioni atletiche dei partecipanti.

Nel taccuino di Daniel Dhers ci sono prove come gli X-Game che si svolgeranno in Giappone tra il 12 e 14 maggio ed i Juegos Panamericanos che si disputeranno in Cile nel mese d’ottobre. Entrambe le prove assegnano punti per il ranking mondiale.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)