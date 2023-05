CPI negó darle al gobierno de Maduro información confidencial de víctimas de lesa humanidad

CARACAS – La Corte Peal Internacional (CPI) rechazó la petición del régimen de Nicolás de Maduro de acceder a información presentadas por las más de 8.900 víctimas que respaldan las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, que se realizan en contra de funcionarios del gobierno venezolano.

Los jueces de la CPI negaron la autorización solicitada por el régimen de consignar una réplica al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), que agrupa los testimonios las opiniones, inquietudes e información confidencial de casi 9 mil personas.

Por otra parte, el tribunal alegó que al planteamiento del gobierno venezolano le falta precisión en los planteamientos y descartó la solitud que pretende Venezuela de responderle a cada una de las víctimas.

Entre tanto, la ONG Provea había alertado que de aprobarse la petición, el Ejecutivo tendría total acceso a la información confidencial de los denunciantes y además, calificó como una “táctica dilatoria” para retrasar la decisión de los jueces sobre la reanudación de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En consecuencia, los jueces ratificaron que “la Sala no otorgará a Venezuela tal autorización en el presente caso (…) En esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual. En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir comunicaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”.

Por lo que la Corte de La Haya declaró sin lugar la solicitud Nicolás Maduro de responder a las víctimas de lesa humanidad, según el reciente informe al que se acusa al gobierno del mandatario.

Luego de clara respuesta del pasado 4 de mayo, y tras confirmar haber recibido toda la documentación necesaria, la Corte continuará con el curso de las investigaciones sobre los crímenes en Venezuela que encabeza el fiscal Karim Khan.

Redacción caracas