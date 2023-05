“Sospendiamo gli accordi con la Libia”: il Pd si pacca sull’odg alla Camera

ROMA. “Il Memorandum Italia-Libia di fatto crea le condizioni per la violazione dei diritti di migranti e rifugiati agevolando indirettamente pratiche di sfruttamento e di tortura perpetrate in maniera sistematica e tali da costituire crimini contro l’umanità”.

A causa di questo passaggio, contenuto nella premessa dell’ordine del giorno di Alleanza Verdi Sinistra al decreto cosiddetto “Cutro” per lo stop agli accordi tra l’Italia e la Libia in materia di immigrazione, tre deputati del Partito democratico (Lia Quartapelle, Marianna Madia, Vincenzo Amendola) non hanno preso parte al voto.

L’indicazione giunta dalla segreteria del partito era quella di votare a favore dell’ordine del giorno, che impegnava il governo “a sospendere immediatamente tutti gli accordi con la Libia in materia di controllo dei flussi migratori fino a quando non verranno ripristinate le condizioni minime di sicurezza e non vi siano garanzie sufficienti sul rispetto dei diritti umani”.

Il Pd voleva però votare l’ordine del giorno per parti separate, per evitare di votare sì al passaggio contenuto in premessa, ritenuto troppo forte, ma salvando il sì sull’impegno finale. Il primo voto, sull’impegno finale, è stato respinto dalla maggioranza, nonostante il voto favorevole del Partito democratico ma senza la partecipazione dei tre deputati.

Amendola, su Twitter, spiega la sua decisione: “Calma e gesso. Nessuna spaccatura. Non ho votato un odg che aveva premesse irricevibili. Gli accordi con la Libia sono consegnati al passato e adesso tocca alla Ue, ma lanciare sentenze sommarie su vicende complesse non mi appartiene per cultura politica e sensibilità personale”.

Il Memorandum Italia-Libia, contestato dalla sinistra e anche da buona parte dei parlamentari Pd, è stato siglato però durante un governo di centrosinistra, con Marco Minniti allora ministro dell’Interno.

(Redazione/9colonne)