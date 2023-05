La Puglia arriva a Madrid: nella Scuola Statale italiana grazie all’Associazione Pugliesi in Spagna

MADRID – Madrid accoglie con entusiasmo l’arrivo della Puglia, una delle regioni italiane più affascinanti e ricche di storia. Presso la Scuola Statale italiana di Madrid (Calle Agustín de Betancourt, 1), organizzato dall’Associazione Pugliesi in Spagna in collaborazione con Amici della Puglia e sotto l’importante patrocinio della Regione Puglia e di Puglia Promozione (Agenzia Regionale del Turismo – Puglia), si terrà un evento speciale dedicato alla promozione della cultura e delle tradizioni pugliesi.

L’appuntamento è per giovedì 11 maggio a partire dalle 18:00, per ascoltare e anche assaporare, la storia e le origini di tre importanti prodotti Made in Puglia: le orecchiette baresi che preparerà per noi, pur se da lontano, la famosa Nunzia De Scalo, una delle “signore di Bari Vecchia” che mantiene intatta la tradizione; le luminarie leccesi con la partecipazione del titolare dell’azienda “Fratelli Parisi”, una delle più importanti del Salento; e per ultimo le Cantine San Marzano, tra le più rinomate nel mondo, garanzia di assoluta eccellenza nell’ambito enologico pugliese.

L’Associazione Pugliesi in Spagna si è posta l’obiettivo di diffondere e preservare l’eredità culturale della Puglia all’estero e in particolare in Spagna, creando legami tra le comunità pugliesi e promuovendo scambi culturali e turistici tra le due nazioni. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per portare la Puglia nel cuore di Madrid e far conoscere le sue bellezze paesaggistiche, la sua cucina tradizionale e la sua ricca storia.

La giornata di festa sarà caratterizzata da una serie di attività che coinvolgeranno studenti, famiglie e appassionati di cultura italiana. Saranno organizzate lezioni di cucina tradizionale, durante le quali esperti chef pugliesi sveleranno i segreti di prelibatezze locali come, appunto, le orecchiette.

La presenza di autorità locali e rappresentanti istituzionali sottolinea l’importanza dell’evento, che promuove i legami culturali e le relazioni internazionali tra Italia e Spagna e offre un’opportunità alle aziende pugliesi di presentare i loro prodotti e servizi al mercato spagnolo, al fine di avviare sinergie commerciali e promuovere lo sviluppo economico della regione.

L’evento sarà aperto al pubblico e si prevede la partecipazione di un vasto numero di persone appassionate di cultura pugliese. Sarà pertanto indispensabile confermare la propria presenza inviando una mail a info.pugliesiinspagna@gmail.com specificando nome, cognome e indirizzo. Sarà una giornata di festa e di condivisione, che contribuirà a rinsaldare i legami tra le comunità italiane e spagnole e a diffondere l’amore per la Puglia nel cuore di Madrid.

Programma dell’evento

Ore 18,30: Un saluto di benvenuto e corso di preparazione della semola del Molino Casillo per produrre la tipica pasta denominata “orecchiette” ad opera della Sig.ra Nunzia De Scalo che sarà in collegamento con noi direttamente dalla città Vecchia di Bari. In contemporanea saranno date informazioni sulla storia e le tradizioni di questa specialità antica.

Ore 19:15 – Degustazione B2B e presentazione dei vini delle famose Cantine San Marzano.

Ore 20:00 – Luminarie, storia e tradizione, dalle luci per le sagre paesane alle moderne opere di design per interni presentate dall’artigiano produttore salentino. Le luminarie da esterno saranno esposte nel cortile della scuola, quelle da interno saranno presenti nell’Aula Magna.

Ore 20:30 – Mensa della Scuola Italiana Degustazione del tipico piatto barese “Orecchiette e cime di rape” preparato dallo Chef Salvatore Caputo. Il tutto verrà accompagnato ed esaltato dai vini Cantine San Marzano.

Ore 22:00 – Termine dell’evento.

L’Associazione Pugliesi in Spagna ringrazia per il supporto: Molino Casillo; il CIM, Confederazione Italiani nel Mondo; il Comitato degli Italiani all’Estero, Com.It.Es.; i Fratelli Parisi; le Cantine San Marzano e Mena Apulian Food, ristorante di cucina pugliese a Madrid.