Calcio venezuelano: l’italo-venezuelano Daniel Sasso torna sulla panchina dell’UCV

CARACAS – L’UCV, fanalino di coda della Liga Futve con 7 punti dopo 12 giornate, ha annunciato l’arrivo sulla panchina dell’italo-venezuelano Daniel Sasso. Per l’allenatore di origine italiana é un ritorno sulla panchina della squadra “tricolor” che nel 2021 era riuscito a mantenere in Primera División, ma nel 2022 la storia era stata ben diversa con l’esonero dopo appena 10 giornate di campionato. Nel suo primo ciclo ha lasciato uno score di 8 vittorie, 10 pareggi e 8 ko.

La notizia dell’arrivo di Daniel Sasso sulla panchina dell’UCV é stata annunciata dalla squadra con un post su Instagram. L’italo-venezuelano ha diretto il suo primo allenamento stamattina con la missione di far risalire in classifica la squadra.

“Arriviamo nuovamente in una situazione difficile, però siamo preparati e con la stessa illusione del primo giorno, abbiamo la piena fiducia che tireremo avanti la carretta” ha dichiarato il mister di origine italiana nel comunicato stampa dell’UCV.

Il primo impegno di Sasso sulla panchina “tricolor” sará domani contro il Carabobo: fischio d’inizio alle 17:00 (ora di Caracas). L’italo-venezuelano prenderá il posto di Edson Rodríguez.

“Abbiamo un plus, in questo turno di campionato giochiamo contro il Carabobo e poi ci sará la nostra giornata di riposo per poi affrontare il Rayo Zuliano, poi di nuovo il turno di riposo. Dovremo approfittare di queste soste per ultimare tutti i dettagli” spiega Sasso.

La 13esima giornata della Liga Futve si completerá con le sfide Portuguesa – Zamora (domani alle 19:15, nello stadio José Antonio Páez), Deportivo La Guaira – Rayo Zuliano (sabato alle 17:00, stadio Olímpico), Mineros de Guayana – Deportivo Táchira (sabato alle 19:15, stadio Cachamay), Angostura – Estudiantes de Mérida (domenica alle 16:00, stadio Ricardo Tulio Maya) e Monagas – Metropolitanos (domenica alle 18:15, stadio Monumental).

Il posticipo della 13esima giornata sará Academia Puerto Cabello – Caracas in programma domenica alle 20:30 nello stadio La Bombinerita.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)