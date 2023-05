Migranti: scontro Italia-Francia, Tajani non va a Parigi

ROMA. – Nel giorno in cui la Camera dà il via libera definitivo al cosiddetto “decreto Cutro”, il tema migranti torna al centro di un acceso scontro diplomatico tra Italia e Francia. Il ministro dell’Interno transalplino Gérald Darmanin ha alzato la voce di fronte alla gestione dei migranti italiana, provocando un ‘terremoto’ che ha fatto prendere al ministro degli Esteri Antonio Tajani la decisione, annunciata su Twitter, di far saltare il viaggio a Parigi previsto per questa sera.

Il vicepremier accusa la Francia di aver lanciato “offese inaccettabili”. Per Darmanin, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, “è incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia, un Paese che, a suo dire, sta vivendo una “gravissima crisi migratoria”.

Il rappresentante dell’esecutivo transalpino, intervistato sulle frequenze di Rmc, ha affermato che “la signora Meloni, e il suo governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, non è in grado di risolvere le questioni migratorie su cui è stata eletta”.

Secondo Darmanin, “c’è un afflusso di migranti e soprattutto di minori” nel sud della Francia, e la colpa sarebbe proprio dell’Italia: “La verità è che c’è in Tunisia una situazione politica a causa della quale” numerosi migranti “e in particolare molti bambini, salgono attraverso l’Italia” che “non è in grado (…) di gestire questa pressione migratoria”.

Per Darmanin “Meloni, è come Le Pen, è stata eletta dicendo: ‘vedrete ciò che farò’ e poi quello che vediamo è che l’immigrazione non si arresta e che anzi sta crescendo”.

Prova a gettare acqua sul fuoco, invece, la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna: “Ho parlato col mio collega Antonio Tajani al telefono. Gli ho detto che la relazione tra Italia e Francia è basata sul reciproco rispetto, tra i nostri due paesi e tra i loro dirigenti. Spero di poter accoglierlo presto a Parigi”.

(Redazione/9colonne)