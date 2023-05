Il Ponte tra Andalucia ed Emilia Romagna: con As.ER.Es. presso la Camera di Commercio di Malaga

MALAGA – Giovedì 11 Maggio 2023, la Camera di Commercio di Malaga ospiterà un evento di rilievo organizzato da AS.ER.ES. (Associazione Emiliano-Romagnoli España), intitolato “Il Ponte tra Andalucia ed Emilia Romagna”. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 16.30 e rappresenta un’opportunità unica per promuovere la collaborazione economica e culturale tra le due Regioni.

L’iniziativa mira a creare legami più stretti tra l’Andalucia, situata nel sud della Spagna, e l’Emilia Romagna, regione del nord Italia, al fine di favorire lo scambio commerciale, gli investimenti e la cooperazione in vari settori.

E’ prevista una tavola rotonda su argomenti di interesse comune, come l’agroalimentare, il turismo, le energie rinnovabili e le nuove tecnologie al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e stimolare la collaborazione reciproca per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile.

Interverranno rappresentanti dell’azienda italiana Energika, che mostreranno le opportunità di cooperazione alle aziende spagnole presentate dalla Camera di Commercio di Malaga. La presenza di realtà rilevanti nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’investimento immobiliare, come Made in Verse e Hermescasa, saranno l’opportunità per uno scambio di idee basato sull’attualità e su dati aggiornati.

Grazie alla presenza di “Invest in Emilia Romagna” si potranno creare reti stabili di contatti per future collaborazioni e quindi lavorare anche su uno sviluppo territoriale condiviso, anche grazie alla collaborazione di TRADE Andalucia e della Camera di Commercio Italiana in Spagna.

Chiuderà l’evento AVCO, studio legale multinazionale presente in Spagna, Italia, Portogallo, Malesia e Sud-est asiatico, che grazie alla sua esperienza pluriennale potrà illustrare tutti gli aspetti legislativi e burocratici inerenti ai bandi di investimento e all’ internazionalizzazione.

Sono invitate inoltre alcune aziende locali, leader nei rispettivi mercati, che desiderano entrare nel mercato italiano, insieme a diversi rappresentanti della comunità emiliano-romagnola presente a Malaga e nel resto dell’Andalusia.

Questo evento è un’occasione ideale per imprenditori, rappresentanti istituzionali e professionisti provenienti da entrambe le regioni per stabilire nuovi contatti e sviluppare partnership vantaggiose. L’iniziativa mira a sfruttare le sinergie tra l’Andalucia e l’Emilia Romagna per promuovere lo sviluppo economico e culturale, aprendo nuove opportunità di business e promuovendo l’interscambio di idee e best practices.

L’evento è aperto al pubblico e gli interessati possono registrarsi tramite il sito web di AS.ER.ES. inviando una mail a info@aseres.org anche per partecipare attivamente alle sessioni di networking.