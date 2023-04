Natale di Roma, la comunità italiana di Madrid ha celebrato i 2776 anni della Città Eterna

MADRID – Il mito della fondazione di Roma è stato rievocato, tra racconti e aneddoti, nella suggestiva serata organizzata lo scorso 21 aprile, presso la Scuola Statale Italiana di Madrid, dall’Associazione Latium in collaborazione con il Festival Internazionale Corale ‘El en-canto italiano’ diretto da Francesco Ercolani. L’evento ha beneficiato, tra l’altro, anche del saluto scritto firmato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il compleanno della Città Eterna in terra spagnola è stato patrocinato da: Ambasciata d’Italia, Comune di Roma, Comites di Madrid, Scuola Statale e Camera di Commercio Italiana. Diverse sono state le associazioni regionali di italiani in Spagna che hanno sostenuto l’iniziativa: l’Associazione degli Emiliano-Romagnoli (ASERES), l’Associazione dei Marchigiani (AMIS), l’Associazione dei Siciliani e l’Associazione dei Pugliesi in Spagna nonché l’Associazione Campania Felix.

La serata ha avuto come sponsor lo studio legale ‘Torelli-Sánchez’, il supermercato italiano ‘L’Officina del Gusto’ e il quotidiano ‘La Voce d’Italia’. Nell’Aula Magna della Scuola Statale Italiana sono state proiettate immagini di Roma e di personaggi che hanno reso grande la città con le loro opere: sono stati ricordati artisti come Anna Magnani, Pier Paolo Pasolini e Federico Fellini. Il viaggio è passato dalla romanità verace di ‘Nannarella’ alla narrativa di chi, come Pasolini, ha saputo raccontare le borgate romane del dopoguerra popolate dai ‘ragazzi di vita’, approdando infine alla ‘dolce vita’ di Fellini.

I gemelli allattati dalla Lupa, Romolo e Remo, hanno fatto da sfondo ad aneddoti e pillole di storia culminati in una breve e interessante ‘lezione’ di diritto romano tenuta da Paolo Torelli dell’Associazione Latium. Elisabetta Bagli (Presidente di Latium) ha parlato del rapporto culturale tra Italia e Spagna definendo quest’ultima come “una sorella che ci ospita e ci aiuta a integrare la nostra cultura nella sua”.

Marco Lapadura (Primo consigliere dell’Ambasciata d’Italia a Madrid) si è soffermato sull’importanza di Roma e della “cultura classica ispiratrice di creatività” nella storia dell’umanità. Andrea Lazzari (Presidente del Comites Madrid) ha ricevuto la targa di presidente onorario dell’Associazione Latium e si è rivolto alla comunità italiana presente invitando sempre più a “creare ponti e lavorare in sinergia”.

Ha presenziato all’evento anche il consigliere CGIE Pietro Mariani. La serata è stata chiusa dall’esibizione musicale eseguita dal Coro Polifonico ‘Cantoria Nova Romana’ dell’Associazione Fabrica Harmonica. Il coro, diretto da Annalisa Pellegrini, ha offerto al pubblico una serie di canti sacri e lodi nella lingua di Dante.

Simone Sperduto